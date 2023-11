Zwei NASA-Astronauten absolvieren historischen Weltraumspaziergang vor der Internationalen Raumstation

By

In einem historischen Moment für die Weltraumforschung haben zwei NASA-Astronauten ihren ersten gemeinsamen Weltraumspaziergang außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) erfolgreich abgeschlossen. Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara haben als viertes Frauenpaar Geschichte geschrieben, das eine rein weibliche Extravehicular Activity (EVA) im Weltraum durchführte.

Während des Weltraumspaziergangs tauschten Moghbeli und O'Hara ein Lager aus, um die ordnungsgemäße Rotation der Solaranlagen auf der ISS sicherzustellen. Sie führten auch andere Wartungsarbeiten durch, um die Raumstation in optimalem Zustand zu halten. Aus Zeitgründen war es ihnen jedoch nicht möglich, die geplante Aufgabe, einen Elektronikkasten von einer Kommunikationsantenne zu entfernen, zu Ende zu bringen.

Moghbeli und O'Hara begannen ihren Weltraumspaziergang, indem sie ihre Raumanzüge auf Batteriebetrieb umstellten und damit offiziell mit der EVA begannen. Anschließend teilten sie ihre Aufgaben auf, wobei Moghbeli sich darauf konzentrierte, eine Handhabungsvorrichtung zu entfernen, um Platz für die Installation einer zusätzlichen ISS-Rollout-Solaranlage zu schaffen. Sie dokumentierte auch den Standort, an dem das neue Array hinzugefügt werden sollte. Andererseits arbeitete O'Hara daran, eine der Rolllagerbaugruppen an einem Solar-Alpha-Drehgelenk auf der Backbordseite des Rückgratfachwerks der Raumstation auszutauschen.

Obwohl es einige Schwierigkeiten bereitete, die Schrauben zu lösen, mit denen das beschädigte Rolllager befestigt war, führten O'Hara und Moghbeli den Austausch erfolgreich durch. Moghbeli richtete dann ein Ethernet-Kabel zurecht, während O'Hara den Laufring schmierte, bevor er das Ersatzlager einbaute.

Nachdem sie ihre Hauptaufgaben erledigt hatten, bereiteten die Astronauten einen Elektronikkasten namens Radio Frequency Group (RFG) vor, der bei einem zukünftigen Weltraumspaziergang entfernt werden sollte. Gegen Ende des Weltraumspaziergangs meldete O'Hara ein geringfügiges Problem mit ihrem Kommunikationsträger, bestätigte jedoch, dass es ihre Sicht nicht beeinträchtigte.

Nachdem ihre Aufgaben erledigt waren, kehrten Moghbeli und O'Hara zur Luftschleuse der ISS zurück. Der Weltraumspaziergang dauerte insgesamt 6 Stunden und 42 Minuten und war für beide Astronauten ein Erfolg. Moghbeli drückte ihre Begeisterung über den besonderen Moment des Abschlusses ihres ersten Weltraumspaziergangs mit O'Hara aus, den sie sehr bewundert, während O'Hara diese Meinung wiederholte.

Dieser historische Weltraumspaziergang markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der laufenden Erforschung und Wartung der ISS. Es ist ein Beweis für das Engagement und die Fähigkeiten der beteiligten Astronauten und demonstriert die kontinuierlichen Fortschritte in der Weltraumforschung.

FAQ

1. Was ist eine außerbordliche Aktivität (EVA)?

Unter Extravehicular Activity (EVA) versteht man jede Aktivität, die Astronauten außerhalb eines Raumfahrzeugs im Weltraum durchführen. Dabei handelt es sich in der Regel um Weltraumspaziergänge zur Durchführung verschiedener Aufgaben wie Wartung, Reparaturen und Experimente.

2. Wie viele rein weibliche Weltraumspaziergänge gab es?

In der Geschichte gab es vier rein weibliche Weltraumspaziergänge. Das erste Frauenpaar, das einen rein weiblichen Weltraumspaziergang durchführte, waren die NASA-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir im Oktober 2019 und Januar 2020, gefolgt von Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara bei diesem jüngsten Weltraumspaziergang.

3. Was ist der Zweck der Internationalen Raumstation (ISS)?

Die Internationale Raumstation (ISS) ist eine multinationale Raumstation in einer erdnahen Umlaufbahn. Sein Hauptzweck besteht darin, als Labor für wissenschaftliche Forschung und Experimente in der Mikrogravitation zu dienen. Es dient auch als Plattform für internationale Zusammenarbeit und technologische Fortschritte in der Weltraumforschung.