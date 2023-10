Guardians of the Galaxy Vol. 3 Verkauft knapp an Wissenschaft, erobert aber Herzen

Guardians of the Galaxy Vol. 3 hat das Publikum mit seinem intergalaktischen Abenteuer in seinen Bann gezogen, doch eine aktuelle Analyse des NASA-Astronauten Chris Hadfield zeigt, dass der Film sich bei der wissenschaftlichen Genauigkeit einige Freiheiten nimmt. Insbesondere weist Hadfield auf einen Fehler in der Szene hin, in der Star-Lord über einen längeren Zeitraum ohne Raumanzug im Weltraum schwebt.

Hadfield erklärt, dass ein Mensch, der ohne jeglichen Schutz im Weltraum verbleibt, in Wirklichkeit nur eine kurze Zeit zum Leben hätte. Der Sauerstoff im Blutkreislauf würde innerhalb von 15 Sekunden entweichen, was zur Bewusstlosigkeit führen würde, und innerhalb von 90 Sekunden würde der Körper bleibende Schäden erleiden, die zum Tod führen würden. Während der Film dramatische visuelle Effekte wie Blähungen im Gesicht und Frost auf Star-Lords Gesicht zeigt, argumentiert Hadfield, dass diese nicht in solch einem extremen Ausmaß auftreten würden.

Er weist auch darauf hin, dass das Szenario für eine Figur wie Groot plausibler wäre, da ein empfindungsfähiger Baum möglicherweise im Weltraum überleben könnte, ohne die gleichen negativen Folgen wie ein Mensch zu erleiden.

Es ist erwähnenswert, dass Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist nicht der erste Film der Reihe, der Charaktere zeigt, die im Weltraum in Gefahr sind. Im ersten „Guardians of the Galaxy“-Film hatten sowohl Gamora als auch Star-Lord einen gefährlichen Vorfall im Weltraum, bei dem ihr Fleisch gefror. Während die Filmemacher bestimmte realistische Aspekte wie die Schwellung des Gesichts von Star-Lord einbeziehen, um die emotionale Wirkung zu verstärken, räumt Hadfield ein, dass der Film möglicherweise keinen völligen wissenschaftlichen Realismus erreicht.

Trotz der wissenschaftlichen Ungenauigkeiten ist Guardians of the Galaxy Vol. 3 bleibt ein zufriedenstellender Abschluss der Guardians-Trilogie und fesselt das Publikum mit seiner kosmischen Reise und emotionalen Intensität.

Quellen:

– Analyse des NASA-Astronauten Chris Hadfield

– Vanity Fair-Interview mit Chris Hadfield