Sonnenfinsternis, aufgenommen von der Internationalen Raumstation

Eine kürzliche Sonnenfinsternis bot Himmelsbeobachtern auf der Erde und an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) ein atemberaubendes Schauspiel. Am 14. Oktober erlebte ein schmaler Landstrich von der Küste Oregons bis nach Mittel- und Südamerika eine ringförmige Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne teilweise verdeckte und so einen leuchtenden „Feuerring“-Effekt erzeugte. Allerdings waren viele andere Zeugen einer partiellen Sonnenfinsternis, darunter auch die Besatzungsmitglieder der ISS.

Die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli, die im August im Rahmen der Crew-7-Mission von SpaceX auf der ISS ankam, hat ein unglaubliches Foto der Sonnenfinsternis aus dem Weltraum aufgenommen. Das Bild wurde vom Marshall Space Flight Center der NASA in Alabama geteilt. Der Tweet beschrieb, wie die Crew das Ereignis von ihrem Aussichtspunkt aus 260 Meilen über der Erde beobachtete.

Ringförmige Sonnenfinsternisse treten auf, wenn der Mond aufgrund seiner leicht elliptischen Umlaufbahn perfekt zwischen Sonne und Erde ausgerichtet ist. Aufgrund der Position des Mondes im Verhältnis zur Erde kann er die Sonne aus Sicht der Beobachter am Boden jedoch nicht vollständig verdecken. Dadurch entsteht ein Ring aus Sonnenlicht, der sogenannte „Feuerring“, der das verdunkelte Zentrum der Sonne umgibt.

In Nordamerika kann man sich auf eine weitere Sonnenfinsternis in weniger als sechs Monaten freuen. Am 8. April 2024 wird es über Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada zu einer totalen Sonnenfinsternis kommen. Dieses mit Spannung erwartete Ereignis wird es Himmelsbeobachtern ermöglichen, Zeuge des beeindruckenden Phänomens zu werden, bei dem der Mond die Sonnenscheibe vollständig verdeckt. Weitere Informationen zur Sonnenfinsternis 2024 finden Sie in unserem umfassenden Leitfaden zur Sonnenfinsternis.

Definitionen:

– Sonnenfinsternis: Ein himmlisches Ereignis, bei dem der Mond zwischen Sonne und Erde wandert und dabei einen Schatten auf die Erdoberfläche wirft.

– Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Art Sonnenfinsternis, bei der der Mond am weitesten von der Erde entfernt ist und die Sonne nicht vollständig bedeckt, wodurch ein „Feuerring“-Effekt entsteht.

– Aussichtspunkt: Eine Position oder Perspektive, von der aus etwas beobachtet oder betrachtet wird.

– Elliptische Umlaufbahn: Die elliptische Form der Bahn eines Objekts um ein anderes Objekt aufgrund von Gravitationskräften.

Quelle: Der Quellartikel enthält keine URLs.