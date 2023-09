NASA-Astronaut und russische Kosmonauten kehren nach einjähriger Weltraummission zur Erde zurück

By

Der NASA-Astronaut Frank Rubio kehrte am Mittwoch zusammen mit zwei russischen Kosmonauten erfolgreich zur Erde zurück, nachdem er über ein Jahr im Weltraum verbracht hatte. Rubios verlängerter Aufenthalt stellte einen neuen Rekord für den längsten US-Raumflug auf.

Ursprünglich als 180-Tage-Mission geplant, wurde der Aufenthalt des Trios auf der Internationalen Raumstation (ISS) aufgrund unvorhergesehener Umstände auf 371 Tage verlängert. Ihre ursprüngliche Sojus-Kapsel wurde durch Weltraummüll beschädigt, was zu Kühlmittelverlust und Überhitzungsproblemen führte. Für ihre Rückkehr zur Erde wurde daher die im Februar gestartete Ersatz-Sojus-Kapsel genutzt.

Rubios rekordverdächtiger Raumflug übertraf den bisherigen US-Langstreckenrekord von Mark Vande Hei. Den Gesamtrekord hält jedoch Russland mit einer Dauer von 437 Tagen.

Während ihrer Zeit im Weltraum legten die Astronauten 157 Millionen Meilen zurück und umrundeten die Erde fast 6,000 Mal. Rubio, ein Armeearzt und Hubschrauberpilot, äußerte die emotionale Schwierigkeit, so lange von seiner Familie getrennt zu sein. Er verpasste wichtige Meilensteine, unter anderem, dass sein ältestes Kind sein erstes Jahr an der US Naval Academy abschloss.

Nach ihrer Rückkehr wurden Rubio und seine Besatzungsmitglieder vom neuen Kommandanten der Raumstation, dem Dänen Andreas Mogensen, für ihren Einsatz und ihre Ausdauer gelobt. Rubio betonte, dass die Umarmung seiner Frau und seiner Kinder für ihn jetzt, da er wieder auf der Erde sei, oberste Priorität habe.

Während Rubio derzeit den Rekord für den längsten US-Raumflug hält, hat die NASA keine unmittelbaren Pläne für weitere einjährige Missionen. Die erfolgreiche Rückkehr der Besatzung stellt einen bedeutenden Erfolg in der Weltraumforschung dar und verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich Astronauten bei längeren Aufenthalten im Weltraum gegenübersehen.

Quellen:

– Associated Press (AP)

– Hindustan Times