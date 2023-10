Was der NASA-Astronaut Frank Rubio am Leben im Weltraum am meisten vermissen wird

By

Der NASA-Astronaut Frank Rubio ist kürzlich zur Erde zurückgekehrt, nachdem er rekordverdächtige 371 Tage an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) verbracht hatte. Während einer Frage-und-Antwort-Runde teilte Rubio mit, was er am Leben im Weltraum am meisten vermissen würde.

Eines der Dinge, die Rubio erwähnte, war die Erfahrung, in der Schwerelosigkeit zu schweben. Er beschrieb es als lustig und habe ihm das Gefühl gegeben, ein kleines Kind zu sein. Allerdings erkannte er auch die Herausforderung an, in einer solchen Umgebung zu arbeiten, da Objekte dazu neigen, wegzuschweben. Trotz der Schwierigkeiten genoss er das Gefühl der Schwerelosigkeit sehr.

Das Wichtigste, was Rubio jedoch vermissen wird, ist der atemberaubende Blick auf die Erde aus dem Weltraum. Er beschrieb es als spektakulär und einzigartig und betonte die Möglichkeit, aus einer Höhe von 250 Meilen auf unseren Planeten herabzublicken. Selbst an schwierigen Tagen oder in schwierigen Momenten würde ein einfacher Blick für ein paar Sekunden aus dem Fenster seine Stimmung heben.

Um die beste Aussicht zu erhalten, besuchen Astronauten oft das Kuppelmodul, das über sieben Fenster verfügt, die einen ungehinderten Blick auf die Erde und darüber hinaus bieten. Einige Astronauten, wie der französische Astronaut Thomas Pesquet, planen ihre Besuche sogar so, dass sie mit Überflügen atemberaubender Naturmerkmale zusammenfallen, um unglaubliche Bilder aufzunehmen.

Rubios Weltraummission war ursprünglich für sechs Monate geplant, wurde jedoch aufgrund eines Problems mit der Sojus-Raumsonde, die ihn zur ISS brachte, verlängert. Obwohl er seine Familie vermisste, konnte er durch die zusätzliche Zeit mehr Ausblicke auf die Erde genießen und mehr herumschweben, als er ursprünglich erwartet hatte.

Insgesamt unterstreicht Rubios Erlebnis die Freude am Schweben in der Schwerelosigkeit und den beeindruckenden Blick auf die Erde aus dem Weltraum. Diese Elemente machen das Leben im Orbit an Bord der ISS zweifellos zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis.

