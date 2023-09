Astronaut Frank Rubio kehrt nach rekordverdächtiger Weltraummission zur Erde zurück

By

Der NASA-Astronaut Frank Rubio, der den US-Rekord für den längsten ununterbrochenen Aufenthalt im Weltraum hält, wird am 27. September zur Erde zurückkehren und damit eine über ein Jahr dauernde Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) abschließen. Rubio war zusammen mit den beiden russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin ursprünglich im erdnahen Orbit gestrandet, weil bei ihrer geplanten Heimfahrt, einer an der Raumstation angedockten Sojus-Kapsel, im Dezember 2022 ein Kühlmittelleck austrat.

Um das Problem anzugehen, verlängerten sowohl die NASA als auch die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos die Expedition der Besatzung um weitere sechs Monate. Sie stellten fest, dass die undichte Kapsel nicht geeignet war, die Besatzung nach Hause zu bringen, da beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre die Gefahr einer Überhitzung bestand. Infolgedessen wird die Besatzung in einer leeren Ersatz-Sojus-Kapsel zur Erde zurückkehren.

Während seiner ausgedehnten Weltraummission blieb Rubio in regelmäßigem Kontakt mit seiner Familie und verließ sich auf die Unterstützung seiner Crew. Er betonte, wie wichtig es sei, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Entspannung zu finden, um seine geistige Gesundheit zu erhalten. Rubios Mission, die insgesamt 371 aufeinanderfolgende Tage im Weltraum dauerte, brach den bisherigen US-Rekord des Astronauten Mark Vande Hei aus dem Jahr 2021.

Trotz des anhaltenden Russland-Ukraine-Krieges und der geopolitischen Spannungen haben die NASA und Roskosmos ihre gemeinsamen Bemühungen auf der ISS fortgesetzt. Die Besatzung nahm die Nachricht von ihrer verlängerten Mission gut auf, und der Programmmanager der NASA-Raumstation, Joel Montalbano, erwähnte scherzhaft die Möglichkeit, als Belohnung Eis einzufliegen.

Rubio, ein Arzt, erklärte, er hätte die Mission nicht angenommen, wenn er gewusst hätte, dass sie ihn über ein Jahr lang von seiner Familie fernhalten würde. Allerdings nutzte er seine Zeit im Weltraum optimal, indem er Verbrennungsforschung durchführte, an Studien zur menschlichen Gesundheit teilnahm und sich im Rahmen seines liebsten wissenschaftlichen Experiments um Weltraumtomaten kümmerte.

Um Rubios Abflug von der Raumstation mitzuerleben, können Zuschauer am 27. September auf der Website der Agentur NASA TV einschalten. Das Schiff soll sein Raumstationsdock um 3:51 Uhr ET verlassen, die Berichterstattung über die Landung beginnt um 6 Uhr ET .

Quellen: NASA, Mashable