Der NASA-Astronaut Frank Rubio hat einen neuen Rekord für den längsten Aufenthalt eines US-Astronauten in der Schwerelosigkeit aufgestellt. Rubio landete zusammen mit seinen russischen Kollegen Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin an Bord der russischen Sojus-MS-23-Kapsel mit dem Fallschirm in Kasachstan. Ursprünglich für eine sechsmonatige Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) geplant, wurde Rubios Aufenthalt auf 371 Tage verlängert, nachdem an seinem ursprünglichen Raumschiff beim Andocken an die ISS ein Kühlmittelleck entdeckt wurde.

Rubios Mission stellte mehrere Neuheiten dar: Es war seine erste Reise ins All seit seinem Beitritt zum NASA-Astronautenkorps im Jahr 2017, und er war der erste Astronaut salvadorianischer Herkunft, der in eine erdnahe Umlaufbahn reiste. In einem Interview erwähnte Rubio, dass er den Auftrag aus familiären Gründen abgelehnt hätte, wenn er gewusst hätte, dass sein Aufenthalt doppelt so lange dauern würde.

Die rekordverdächtige amerikanisch-russische Zusammenarbeit im Weltraum ist Teil einer Mitfahrvereinbarung zwischen der NASA und Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde, die 2022 im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine gegründet wurde. Diese Vereinbarung stellt sicher, dass beide Länder im Falle von Problemen mit Raumfahrzeugen weiterhin Zugang zur ISS haben. Rubio und seine Besatzungsmitglieder starteten an Bord des Sojus-MS-22-Fahrzeugs und kamen sicher auf der ISS an.

Obwohl Rubio während seiner Mission mit Herausforderungen konfrontiert war, darunter einem Kühlmittelleck, das durch einen Mikrometeoriten oder Trümmer aus der Umlaufbahn verursacht wurde, dankte er seiner Familie für ihre Unterstützung. Nach seiner Rückkehr zur Erde wird Rubio aufgrund der Auswirkungen der langfristigen Schwerelosigkeit eine Phase der Neuanpassung durchlaufen. Er freut sich jedoch darauf, nach dem ständigen Summen der Maschinen im Weltraum die Ruhe und Stille der Erde zu erleben.

Quellen: AP, NASA