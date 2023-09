Die Besatzung der Sojus MS-22/68S, bestehend aus Kommandant Sergej Prokopjew, Co-Pilot Dmitri Petelin und NASA-Astronaut Frank Rubio, bereitet sich nach einer einjährigen Mission an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) auf die Rückkehr zur Erde vor. Der ursprünglich für einen sechsmonatigen Aufenthalt geplante Einsatz der Besatzung wurde aufgrund eines Kühlmittellecks auf dem ursprünglichen Fährschiff verlängert.

Die Besatzung wird um 3:54 Uhr EDT von der ISS abdocken und zur Erde zurückkehren. Es wird erwartet, dass das Sojus-Besatzungsmodul um 7:17 Uhr EDT eine erschütternde Landung in der Nähe von Kasachstan durchführen wird. Der Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation Andreas Mogensen, der das Kommando über die ISS übernommen hat, gratulierte der scheidenden Besatzung zu ihrer Widerstandsfähigkeit und Professionalität angesichts unerwarteter Herausforderungen.

Die abreisenden Besatzungsmitglieder wurden für ihre Kompetenz, ihr Engagement und ihre harte Arbeit bei der Aufrechterhaltung des Schiffszustands und der Sicherstellung des Erfolgs der ISS-Expedition 70 gelobt. Die Besatzung der Sojus MS-23/69S, Kommandant Oleg Kononenko, Flugingenieur Nicolai Chub und die NASA Astronaut Loral O'Hara wird die scheidende Besatzung ersetzen.

Nach ihrer Rückkehr wird die Besatzung der Sojus MS-22/68S insgesamt 371 Tage im Weltraum verbracht haben, was es zum längsten Flug in der US-Weltraumgeschichte macht. Den Rekord für den längsten Einzelflug ins All hält der Kosmonaut Waleri Poljakow, der 438 Tage an Bord der russischen Raumstation Mir verbrachte. Prokopyev, Petelin und Rubio werden auf Platz drei der Liste stehen, hinter dem pensionierten Kosmonauten Sergei Avdeyev, der 380 Tage an Bord der Mir verbrachte. Mark Vande Hei hält derzeit den Rekord für den längsten bisherigen US-Flug und verbrachte 355 Tage an Bord der ISS.

Quelle: Space.com