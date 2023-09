Astronaut Frank Rubio denkt über seinen einjährigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation nach

Der Astronaut Frank Rubio, der nach einem Jahr an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) zur Erde zurückkehren wird, sprach kürzlich mit Reportern über seine erweiterte Mission. Rubio gab zu, dass er wahrscheinlich aus familiären Gründen abgelehnt hätte, wenn er im Voraus gefragt worden wäre, ob er bereit wäre, ein ganzes Jahr zu bleiben. Als jedoch das Training für die sechsmonatige Mission begann, war er fest entschlossen, die anstehende Aufgabe zu erfüllen, und erklärte, dass es letztlich seine Aufgabe als Astronaut sei, die Mission zu Ende zu bringen.

Während seines einjährigen Aufenthalts verpasste Rubio mehrere wichtige Meilensteine ​​in der Familie, darunter das erste Jahr seiner Tochter an der US Naval Academy und das Erstsemesterjahr seines Sohnes in West Point. Er erkannte jedoch die Opfer an, die dieser Job mit sich bringt, insbesondere wenn es darum geht, eine dauerhaft besetzte Raumstation über 23 Jahre lang aufrechtzuerhalten.

Im Dezember letzten Jahres traf ein mutmaßlicher Mikrometeoroid ihr angedocktes Sojus-Raumschiff und führte zum Bruch einer wichtigen Kühlmittelleitung. Infolgedessen mussten Rubio und seine Besatzungsmitglieder ihren Aufenthalt um weitere sechs Monate verlängern, während ein Ersatzraumschiff gestartet wurde. Trotz der unerwarteten Verlängerung hatten sich Rubio und seine Familie bereits mit der Situation arrangiert und waren bereit, die notwendigen Opfer zu bringen.

Rubio wird zusammen mit seinen Sojus-Besatzungskameraden Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin nächste Woche zur Erde zurückkehren und damit das Ende ihrer 371-tägigen Mission markieren. Dies wird der drittlängste Flug in der Geschichte des Weltraums und der längste aller Zeiten für einen amerikanischen Astronauten sein.

Quellen:

– NASA-Fernsehen

– Artikel: „‚Und das liegt nur an der Familie‘: NASA-Astronaut denkt über sein verlängertes Jahr im Weltraum nach“ von William Harwood, CBS News