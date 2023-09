Zwei Kosmonauten und ein NASA-Astronaut kehren nach einem einjährigen Aufenthalt im Weltraum zur Erde zurück

Zwei Kosmonauten und ein NASA-Astronaut haben am frühen Mittwoch erfolgreich von der Internationalen Raumstation abgedockt und ihre Reise zurück zur Erde angetreten. Dies markierte das Ende des längsten Einzelflugs in der Geschichte des US-Weltraums. Die Raumfahrer verbrachten insgesamt 371 Tage im Weltraum und übertrafen damit die erwartete Dauer von sechs Monaten.

Die Sojus-Raumsonde MS-69/23S unter dem Kommando von Sergej Prokopjew mit Co-Pilot Dmitri Petelin und dem NASA-Flugingenieur Frank Rubio wurde um 3:55 Uhr EDT vom Prichal-Modul der Raumstation abgedockt. Nachdem es sich von der Raumstation entfernt hatte, feuerte das Raumschiff seine Bremsraketen etwa vier Minuten und 39 Sekunden lang ab und verlangsamte seine Geschwindigkeit um 286 Meilen pro Stunde.

Die Abstiegsphase begann, als die Raumsonde die andere Seite ihrer Umlaufbahn tief in die Atmosphäre absenkte. Der zentrale Mannschaftsraum, geschützt durch einen Hitzeschild, trat in einer Höhe von 62 Meilen in die Atmosphäre ein. Anschließend setzte das Raumschiff seinen Hauptfallschirm sechs Meilen über der Erdoberfläche aus und landete um 7:17 Uhr EDT in den Steppen Kasachstans.

Die Missionsdauer von 370 Tagen, 21 Stunden und 22 Minuten umfasste eine Reise über 5,936 Umlaufbahnen und 157 Millionen Meilen. Nach seiner Rückkehr zur Erde äußerte Rubio seine Vorfreude darauf, seine Frau und seine Kinder zu umarmen und die Ruhe und Stille seines Hinterhofs zu genießen.

Der längere Aufenthalt im Weltraum war ungeplant und auf ein Kühlmittelleck zurückzuführen, das das ursprüngliche Fährschiff lahmlegte. Um den Rotationsplan der russischen Besatzung auf Kurs zu halten, wurde ein Ersatzraumschiff gestartet, das erforderte, dass Prokopjew, Petelin und Rubio weitere sechs Monate im Weltraum bleiben. Trotz der Herausforderungen und der verpassten Meilensteine ​​unterstützte Rubios Familie ihn während der gesamten Mission.

Während einer Zeremonie zur Übergabe des Kommandos übergab der Kommandeur der ISS-Expedition 69, Sergej Prokopjew, das Kommando über die Internationale Raumstation an den Astronauten Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation. Mogensen lobte die ausscheidende Mannschaft für ihre Widerstandsfähigkeit und Professionalität angesichts unerwarteter Herausforderungen.

