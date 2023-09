NASA-Astronaut kehrt nach rekordverdächtiger Mission im Weltraum zur Erde zurück

By

Der NASA-Astronaut Frank Rubio ist nach mehr als einem Jahr im Weltraum erfolgreich wieder auf der Erde gelandet. Rubio landete zusammen mit seinen russischen Kollegen Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin an Bord der russischen Sojus-MS-23-Kapsel mit dem Fallschirm in Kasachstan. Dies markierte das Ende einer unerwarteten Reise für Rubio, der ursprünglich sechs Monate an Bord der Internationalen Raumstation verbringen sollte, aufgrund eines Kühlmittellecks bei seiner ursprünglichen Fahrt jedoch insgesamt 371 Tage im Weltraum verbrachte.

Rubios längerer Aufenthalt stellte einen neuen Rekord auf und war die längste Zeit, die ein US-Astronaut jemals in der Schwerelosigkeit verbracht hat. Er war außerdem der erste Amerikaner, der ein ganzes Kalenderjahr im Orbit verbrachte. Darüber hinaus war diese Mission Rubios erste Reise ins All, seit er 2017 für das NASA-Astronautenkorps ausgewählt wurde, und er war der erste Astronaut salvadorianischer Herkunft, der in eine erdnahe Umlaufbahn reiste.

In einem Interview mit CNN äußerte Rubio, wenn er gewusst hätte, dass sein Aufenthalt auf der Raumstation doppelt so lange dauern würde wie ursprünglich geplant, hätte er den Einsatz aufgrund wichtiger familiärer Ereignisse möglicherweise abgelehnt. Nun wird erwartet, dass Rubio vom Landeplatz in Kasachstan die Heimreise antritt und zunächst nach Karaganda fliegt, bevor er einen Flug nach Houston betritt.

Während der gesamten Mission legten Rubio und seine Besatzungsmitglieder insgesamt 157.4 Millionen Meilen zurück und absolvierten 5,963 Erdumrundungen.

Quelle: CNN