NASA-Astronaut Frank Rubio stellt neuen amerikanischen Zeitrekord im Weltraum auf

Dem NASA-Astronauten Frank Rubio ist eine bemerkenswerte Leistung gelungen: Er hat den amerikanischen Rekord für die längste Zeit im Weltraum gebrochen. Rubio verbrachte beeindruckende 371 Tage an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) und übertraf damit den bisherigen Rekord. Während seiner Zeit im Weltraum legte Rubio etwa 157 Millionen Meilen zurück und absolvierte 5,936 Erdumrundungen. Diese Entfernung entspricht etwa 328 Hin- und Rückflügen zum Mond.

Rubios längerer Aufenthalt im Weltraum war ursprünglich nicht geplant. Seine Mission sollte sechs Monate dauern, doch ein Unfall veränderte den Verlauf seiner Mission. Im Dezember, nur drei Monate nach Erreichen des Weltraums, kam es in der russischen Sojus-MS-22-Kapsel, die Rubio und zwei russische Kosmonauten an Bord hatte, zu einem massiven Kühlmittelleck. Dies löste bei der NASA und der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Besatzung beim Wiedereintritt aus.

Normalerweise kehren Astronauten in derselben Kapsel zur Erde zurück, mit der sie gestartet sind. Aufgrund des Kühlmittellecks mussten Rubio und seine Besatzungskollegen Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin jedoch auf einen Rettungseinsatz warten. Sie sahen zu, wie andere Besatzungen von der ISS ankamen und abflogen, während sie auf ihre Rückkehrkapsel, die Sojus MS-23, warteten, die im Februar 2023 eintraf.

An einem Mittwochmorgen verließ das Trio schließlich die ISS in der Sojus-MS-23-Kapsel. Nachdem sie zwei Verbrennungen durchgeführt hatten, um einen Sicherheitsabstand zu schaffen, traten sie ihre Reise zurück zur Erde an. Die Kapsel gelangte erfolgreich wieder in die Erdatmosphäre und landete südöstlich von Dzhezkazgan, Kasachstan.

NASA-Administrator Bill Nelson lobte Rubios Leistungen und erklärte, dass seine rekordverdächtige Zeit im Weltraum erheblich zu unserem Verständnis von Langzeit-Weltraummissionen beitrage. Rubios engagierter Dienst und seine unschätzbaren wissenschaftlichen Beiträge zur Internationalen Raumstation werden von der NASA sehr geschätzt.

Mit der sicheren Rückkehr von Rubio und seinen Besatzungsmitgliedern ist die Kühlmittelleck-Saga zu Ende gegangen und markiert eine erfolgreiche Mission für NASA und Roscosmos.

Definitionen:

– Internationale Raumstation (ISS): Eine Raumstation im erdnahen Orbit, auf der internationale Besatzungen wissenschaftliche Forschungen und Experimente durchführen.

– Sojus: Eine Reihe von Raumfahrzeugen, die Russland für die bemannte Raumfahrt nutzt.

