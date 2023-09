NASA-Astronaut Frank Rubio kehrt nach einjähriger Mission auf der Internationalen Raumstation zur Erde zurück

Der NASA-Astronaut Frank Rubio landete zusammen mit seinen russischen Besatzungsmitgliedern Sergey Prokopyev und Dmitri Petelin erfolgreich in Kasachstan, nachdem er eine rekordverdächtige 371-tägige Mission auf der Internationalen Raumstation (ISS) absolviert hatte. Diese Mission markiert den längsten einzelnen Raumflug, den jemals ein amerikanischer Astronaut unternommen hat.

Rubio, ein Oberstleutnant der US-Armee, sollte ursprünglich sechs Monate im Orbit verbringen. Drei Monate nach Beginn seiner Mission begann jedoch aufgrund eines Mikrometeoriteneinschlags aus der Sojus-Raumsonde, an der er sich befand, Kühlmittel auszutreten. Um die Sicherheit der Besatzung zu gewährleisten, wurde eine Ersatz-Sojus zur ISS geschickt, wodurch Rubios Aufenthalt im Weltraum um über ein Jahr verlängert wurde.

Auf der letzten Etappe ihrer Reise zurück zur Erde bestiegen Rubio und seine Besatzungsmitglieder das Rückholfahrzeug Sojus MS-23, koppelten von der Raumstation ab und stiegen in die Erdatmosphäre hinab. Die Kapsel landete sicher in der Ebene Kasachstans, wo ein russisches Bergungsteam sie abholte und ihnen beim Ausstieg aus dem Raumschiff half.

Rubio drückte seine Freude darüber aus, wieder auf der Erde zu sein, und freute sich auf die Wiedervereinigung mit seiner Familie. Er erkannte die Herausforderung an, sich wieder an die Schwerkraft der Erde anzupassen, nachdem man so lange Zeit in der Mikrogravitation verbracht hatte. Astronauten erleben während Raumflügen häufig Veränderungen der Knochen- und Muskelmasse, eine verminderte Sehkraft und ein geschwächtes Immunsystem. Rubio geht davon aus, dass es zwischen zwei und sechs Monaten dauern wird, bis sich sein Körper vollständig umgestellt hat.

Während die NASA die Genesung von Rubio weiterhin überwacht, werden Wissenschaftler wertvolle Daten darüber sammeln, wie sich längere Weltraummissionen auf den menschlichen Körper auswirken. Rubios erfolgreiche Rückkehr festigt die Zusammenarbeit zwischen NASA und Roskosmos weiter und ermöglicht den weiteren Transport von Astronauten zur und von der ISS.

Quellen:

– NASA/Bill Ingalls