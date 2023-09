Die Besatzung der Raumstation kehrt nach einem Rekordjahr im Orbit zur Erde zurück

By

Der scheidende Raumstationskommandant Sergei Prokopjew und seine beiden Sojus-Besatzungsmitglieder, Co-Pilot Dmitri Petelin und NASA-Astronaut Frank Rubio, haben ihre einjährige Mission an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) abgeschlossen und markierten damit den längsten Flug in der US-Weltraumgeschichte. Ursprünglich war ein Aufenthalt von sechs Monaten geplant, die Mission des Trios wurde jedoch aufgrund eines Kühlmittellecks an ihrem ursprünglichen Sojus-Raumschiff verlängert. Im Februar wurde ihnen eine Ersatzmannschaft zur Seite gestellt, um sicherzustellen, dass der Rotationsplan der russischen Besatzung auf Kurs blieb.

Am Mittwoch gelang es der Besatzung, erfolgreich von der ISS abzudocken und zur Erde zurückzukehren. Das mit einem großen Fallschirm ausgestattete Sojus-Besatzungsmodul landete in der Nähe der Stadt Dzhezkazgan in Kasachstan, mehr als ein Jahr nach seiner ersten Ankunft auf der ISS.

Während einer Zeremonie zum Kommandowechsel übergab der scheidende Kommandant Prokopjew die Kontrolle über die ISS an den Astronauten Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation. Mogensen lobte die Besatzung für ihre Belastbarkeit, Professionalität und ihr Engagement während ihrer ausgedehnten Mission. Er dankte ihnen für ihre harte Arbeit bei der Instandhaltung der Station und der erfolgreichen Vorbereitung der nächsten Expedition.

Die zurückkehrenden Besatzungsmitglieder werden durch eine neue Gruppe von Astronauten ersetzt, darunter der NASA-Astronaut Loral O'Hara, der Mitte September auf der ISS eintraf. Der erfolgreiche Abschluss dieser Mission erhöht die Gesamtzeit im Weltraum für Prokopjew auf seinen beiden Flügen auf 568 Tage.

Während diese Mission einen neuen Rekord für den längsten US-Raumflug aufstellt, bleibt sie hinter dem Gesamtrekord des Kosmonauten Valery Polyakov zurück, der 438–1994 1995 Tage an Bord der russischen Raumstation Mir verbrachte. Prokopyev, Petelin und Rubio stehen nun auf Platz drei der Liste, hinter dem pensionierten Kosmonauten Sergei Avdeyev.

