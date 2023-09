NASA-Raumkapsel gibt erfolgreich größte Asteroiden-Bodenprobe zurück

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA hat die größte jemals von einem Asteroiden gesammelte Bodenprobe erfolgreich zurückgebracht. Die gummibärchenförmige Kapsel, die vom Mutterschiff beim Vorbeiflug an der Erde freigegeben wurde, landete mit dem Fallschirm in der Wüste von Utah und landete in einer bestimmten Zone. Dies ist das dritte Mal, dass eine Asteroidenprobe zur Analyse zur Erde zurückgebracht wurde, und es ist bei weitem die bisher größte Probe. Die Probe wurde im Oktober 2020 vom Asteroiden Bennu gesammelt.

Bennu ist ein kohlenstoffreicher, erdnaher Asteroid mit einem Durchmesser von 500 Metern. Es gilt als Relikt des frühen Sonnensystems und enthält wertvolle Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde. Die von Bennu gesammelte Probe könnte sogar organische Moleküle enthalten, die für die Entstehung von Leben notwendig sind. Diese Hypothese wird durch frühere Proben gestützt, die von der japanischen Mission Hayabusa2 vom Asteroiden Ryugu gesammelt wurden.

OSIRIS-REx startete 2016 und erreichte Bennu im Jahr 2018. Es verbrachte zwei Jahre damit, den Asteroiden zu umkreisen, bevor es mit seinem Roboterarm eine Probe des losen Oberflächenmaterials sammelte. Die Raumsonde verließ Bennu im Jahr 2021 zu ihrer Rückreise zur Erde und traf dabei mit 35-facher Schallgeschwindigkeit in der oberen Atmosphäre ein. Die Kapsel überstand beim Sinkflug Temperaturen von bis zu 5,000 Grad Fahrenheit, bevor sie sicher in der Wüste von Utah landete.

Nach der Entnahme wird die Probe zur Erstuntersuchung in einem „Reinraum“ aufbewahrt. Anschließend wird es zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert, wo es geöffnet und in kleinere Exemplare aufgeteilt wird, um es an Wissenschaftler in 60 Labors weltweit zu verteilen. Unterdessen wird erwartet, dass der Hauptteil der Raumsonde seine Reise fortsetzt, um einen weiteren erdnahen Asteroiden, Apophis, zu erkunden.

Diese historische Mission stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis des frühen Sonnensystems und des Potenzials für Leben außerhalb der Erde dar.

