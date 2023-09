Die NASA plant, die Internationale Raumstation bis 2031 außer Betrieb zu nehmen

Die NASA hat ihren Plan angekündigt, die Internationale Raumstation (ISS) bis 2031 außer Dienst zu stellen. Die Raumfahrtbehörde hat den Stilllegungsplan auf den Weg gebracht, wobei die ersten Phasen im Jahr 2026 beginnen sollen.

Die Entscheidung fällt nach jahrelangen Diskussionen und Planungen über die Zukunft der ISS. Da sich die alternde Raumstation dem Ende ihrer Betriebslebensdauer nähert, hat die NASA entschieden, dass es kostengünstiger ist, die ISS außer Betrieb zu nehmen, als sie weiter zu warten.

Die NASA plant, die ISS aus der Umlaufbahn zu bringen und in den Pazifischen Ozean zu stürzen. Dieses kontrollierte Deorbit-Manöver gewährleistet die sichere Entsorgung der Raumstation, ohne dass eine Gefahr für besiedelte Gebiete auf der Erde besteht.

Während die Stilllegung der ISS als das Ende einer Ära angesehen werden kann, blickt die NASA bereits in die Zukunft der bemannten Weltraumforschung. Die Agentur arbeitet aktiv an der Entwicklung des Lunar Gateway, einer neuen Raumstation, die den Mond umkreisen wird. Dieser Mondaußenposten wird als Stützpunkt für bemannte Missionen zur Mondoberfläche und möglicherweise darüber hinaus dienen.

Die Stilllegung der ISS wird auch Möglichkeiten für kommerzielle Raumfahrtunternehmen eröffnen. Da die Raumstation nicht mehr in Betrieb ist, haben private Unternehmen das Potenzial, die vorhandene Infrastruktur für verschiedene Zwecke zu nutzen, beispielsweise für den Weltraumtourismus oder die wissenschaftliche Forschung.

Insgesamt stellt die Entscheidung der NASA, die ISS außer Dienst zu stellen, einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung dar. Während die Raumfahrtbehörde in die Zukunft blickt, wird sie die Grenzen dessen, was in der bemannten Raumfahrt möglich ist, weiter verschieben.

Definitionen:

1. Internationale Raumstation (ISS): Eine Raumstation oder ein bewohnbarer künstlicher Satellit in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Es dient als Forschungslabor für Mikrogravitation und Weltraumumgebung.

2. Lunar Gateway: Eine geplante Raumstation in der Mondumlaufbahn, die als Stützpunkt für bemannte Missionen zum Mond dienen soll.

