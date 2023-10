NASA und SpaceX arbeiten bei der Mission zur Erforschung der Metall-Asteroiden-Psyche zusammen

By

Die NASA arbeitet mit SpaceX in einem ehrgeizigen Unterfangen zusammen, um eine Raumsonde zum Metallasteroiden Psyche zu starten. Psyche wurde im 1800. Jahrhundert entdeckt und nach der griechischen Göttin der Seele benannt. Sie umkreist die Sonne zwischen Mars und Jupiter. Die Mission, auch Psyche genannt, soll am 12. Oktober 2023 starten und den Asteroiden voraussichtlich im Juli 2029 erreichen.

Psyche ist an seiner breitesten Stelle etwa 173 Meilen lang und einer der größten Asteroiden in unserem Sonnensystem. Anders als die meisten Asteroiden, die aus Gestein oder Eis bestehen, glauben Wissenschaftler, dass Psyche aus Eisen und Nickel besteht, ähnlich wie der Erdkern. Die Erforschung von Psyche könnte wertvolle Einblicke in die Entstehung terrestrischer Planeten liefern und Licht auf die heftigen Kollisionen und Materieansammlungsprozesse werfen, die unseren eigenen Planeten geformt haben.

Die NASA-Raumsonde Psyche, die im Kennedy Space Center der Agentur in Florida stationiert ist, wird an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete fliegen. Die Raumsonde wird Psyche zwei Jahre lang umkreisen, die ersten Bilder des Asteroiden aufnehmen und Daten sammeln, um unser Verständnis der Erde und anderer Gesteinsplaneten zu verbessern.

Es gibt zahlreiche Spekulationen darüber, dass Psyche eine Fülle von Edelmetallen mit einem geschätzten Wert von 8,000 Trillionen Pfund enthalten könnte. Die Möglichkeit dieses riesigen Ressourcenschatzes hat die Begeisterung für die Mission noch weiter angeheizt. Das primäre Ziel bleibt jedoch die wissenschaftliche Erforschung und Gewinnung von Erkenntnissen über die Entstehung unseres Sonnensystems.

Es ist von größter Bedeutung, dass die Mission uns im Erfolgsfall die Erforschung einer Planetenformation ermöglichen wird, die aus Eisenkernen besteht. Diese beispiellose Gelegenheit, Psyche aus der Nähe zu untersuchen, könnte wertvolle Informationen über das Innere terrestrischer Planeten liefern, die auf andere Weise nicht gewonnen werden können.

