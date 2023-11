ISRO und NASA arbeiten bei der NISAR-Mission zusammen: Einblicke in die Ökosysteme der Erde gewinnen

By

In einer aufregenden Entwicklung für den Bereich der Weltraumforschung und -forschung haben ISRO und NASA ihre Kräfte in einem ehrgeizigen Projekt namens NISAR-Mission vereint. Phil Barela, der Projektmanager von NASA NISAR, hat kürzlich bekannt gegeben, dass der Start voraussichtlich frühestens im Januar 2024 vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota unter Verwendung des ISRO Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark-II erfolgen wird.

Das Hauptziel der NISAR-Mission besteht darin, über einen Zeitraum von drei Jahren alle 12 Tage Land und eisbedeckte Regionen der Erde zu vermessen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Ökosysteme der Erde zu erlangen, einschließlich entscheidender Faktoren wie Eismasse, Anstieg des Meeresspiegels, Vegetationsbiomasse und anderer Naturgefahren. Diese Daten werden für die Analyse von Veränderungen in diesen Ökosystemen und die Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels von entscheidender Bedeutung sein.

Um den Erfolg der Mission sicherzustellen, stehen mehrere wichtige Tests an, insbesondere solche im Zusammenhang mit Vibrationen. Um die Funktionalität des Systems zu gewährleisten, sind fortlaufende Vibrationstests und zusätzliche Leistungstests, einschließlich Batterie- und Simulationstests, erforderlich.

Dr. Laurie Leshin, die Direktorin des NASA Jet Propulsion Laboratory, hat ihr Vertrauen in das NISAR-Projekt zum Ausdruck gebracht und erklärt, dass es alle bisherigen Bemühungen auf diesem Gebiet übertreffen werde. Die beispiellosen Fähigkeiten der Mission werden die Beobachtung der Veränderungen auf der Erde über mehrere Jahre hinweg ermöglichen und so ein neues Verständnisniveau ermöglichen.

Wenn sich die Mission als erfolgreich erweist, kann die Dauer der NISAR-Mission über die ursprünglichen drei Jahre hinaus verlängert werden. Diese Zusammenarbeit zwischen ISRO und NASA stellt eine außergewöhnliche gemeinsame Anstrengung der internationalen Zusammenarbeit dar, mit dem Ziel, unser Verständnis der Dynamik der Erde, natürlicher Prozesse und der Auswirkungen des Klimawandels erheblich zu verbessern.

FAQ

Was ist das Hauptziel der NISAR-Mission?

Das Hauptziel der NISAR-Mission besteht darin, alle 12 Tage Land- und eisbedeckte Regionen der Erde zu untersuchen und wertvolle Daten für die Analyse von Veränderungen in den Ökosystemen der Erde und die Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels zu liefern. Wann ist der voraussichtliche Starttermin für die NISAR-Mission?

Der Start der NISAR-Mission wird voraussichtlich frühestens im Januar 2024 erfolgen. Gibt es eine Möglichkeit, die NISAR-Mission über drei Jahre hinaus zu verlängern? Wenn die NISAR-Mission erfolgreich ist, besteht die Möglichkeit, ihre Dauer über die anfänglichen drei Jahre hinaus zu verlängern.