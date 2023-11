Neuer Artikel: NASA-Astronauten führen ersten Weltraumspaziergang für Wartungsarbeiten durch

By

Die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara haben heute Geschichte geschrieben, als sie zu Wartungsarbeiten ihren allerersten Weltraumspaziergang außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) begannen. Dieser Meilenstein markiert den 12. Weltraumspaziergang zur ISS in diesem Jahr und wird voraussichtlich fast sieben Stunden dauern.

Während des Weltraumspaziergangs werden die Astronauten ihre Funkausrüstung abnehmen und Hardware austauschen, die es den Solaranlagen der ISS ermöglicht, die Sonne zu verfolgen. Diese wichtigen Wartungsarbeiten stellen den kontinuierlichen Betrieb und die Effizienz des umlaufenden Labors sicher.

Sowohl Jasmin Moghbeli als auch Loral O'Hara sind Mitglieder der Expedition 70, die im September dieses Jahres begann. Vor dem Weltraumspaziergang wurden die Astronauten standardmäßigen medizinischen Untersuchungen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie gesund und für die jeweilige Aufgabe bereit sind. Sie wurden von ihrem Astronautenkollegen Mogensen unterstützt, der Temperatur-, Blutdruck-, Puls- und Atemkontrollen durchführte.

Um den Weltraumspaziergang live zu verfolgen, können Zuschauer NASA TV oder den YouTube-Kanal der NASA einschalten. Die Berichterstattung beginnt für Zuschauer in den Vereinigten Staaten um 6:30 Uhr ET, während Zuschauer in Indien das Geschehen um 4:00 Uhr indischer Standardzeit auf dem YouTube-Kanal der NASA verfolgen können.

Dieser Weltraumspaziergang stellt nicht nur einen wichtigen Meilenstein für die beteiligten Astronauten dar, sondern unterstreicht auch das anhaltende Engagement und Engagement der NASA, die Funktionalität der ISS aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Während wir weiterhin die Tiefen des Weltraums erforschen, werden solche Wartungsarbeiten von entscheidender Bedeutung für den Erfolg zukünftiger Missionen und den weiteren Fortschritt der bemannten Weltraumforschung.

FAQ:

F: Warum führen die Astronauten den Weltraumspaziergang durch?

A: Die Astronauten führen den Weltraumspaziergang durch, um Wartungsarbeiten an der Internationalen Raumstation durchzuführen, einschließlich der Entfernung von Funkkommunikationsgeräten und dem Austausch von Hardware für die Verfolgung von Solaranlagen.

F: Wie lange wird der Weltraumspaziergang dauern?

A: Der Weltraumspaziergang wird voraussichtlich fast sieben Stunden dauern.

F: Wo kann ich den Weltraumspaziergang sehen?

A: Zuschauer können NASA TV oder den YouTube-Kanal der NASA einschalten, um die Live-Berichterstattung über den Weltraumspaziergang zu verfolgen.

F: Welche Bedeutung hat dieser Weltraumspaziergang?

A: Dieser Weltraumspaziergang ist der erste für beide Astronauten und zeigt das Engagement der NASA für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Funktionalität der Internationalen Raumstation.