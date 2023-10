Asteroid 1998 HH49: Eine enge Begegnung mit dem Sentry II-System der NASA

Das Sentry II-System der NASA verfolgt sorgfältig erdnahe Asteroiden (NEAs), um die Sicherheit unseres Planeten zu gewährleisten. Ein solcher Asteroid mit der Bezeichnung 1998 HH49 erregte kürzlich die Aufmerksamkeit des Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) der NASA.

Mit einer Größe von etwa 600 Fuß wird dieser gewaltige Himmelskörper voraussichtlich am 17. Oktober einen nahen Vorbeiflug machen. Obwohl er an seinem nächsten Punkt etwa 1.17 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein wird, hat seine beeindruckende Geschwindigkeit von 53,233 Kilometern pro Stunde das Interesse geweckt von Astronomen.

Dieser Asteroid wurde ursprünglich am 28. April 1998 entdeckt und am 1. Dezember 2021 erneut beobachtet und gehört zur Apollo-Gruppe. Die Apollo-Asteroiden sind nach dem Apollo-Asteroiden von 1862 benannt und für ihre Tendenz bekannt, die Bahn der Erde zu kreuzen. Insbesondere war die Apollo-Klasse für die Meteorexplosion in Tscheljabinsk im Jahr 2013 verantwortlich, die in Russland erhebliche Schäden und Verletzte verursachte.

Obwohl 1998 HH49 aufgrund seiner Größe als „potenziell gefährlich“ eingestuft wird, geht die NASA davon aus, dass sein Vorbeiflug sicher sein wird. Seine Präsenz unterstreicht jedoch die Unvorhersehbarkeit des riesigen Universums und die entscheidende Rolle von Agenturen wie der NASA bei der Überwachung himmlischer Bedrohungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Sentry II-System der NASA eine entscheidende Rolle bei der Verfolgung erdnaher Asteroiden wie 1998 HH49 spielt, um potenzielle Gefahren vorherzusehen. Auch wenn der Vorbeiflug dieses Asteroiden voraussichtlich keine Gefahr darstellt, so erinnert seine Größe doch daran, wie wichtig ständige Wachsamkeit ist, um die Sicherheit unseres Planeten zu gewährleisten.

Quellen:

– NASA Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)

– Meteorexplosion in Tscheljabinsk 2013