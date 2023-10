NASA druckt und testet erfolgreich Raketentriebwerksdüsen für Weltraummissionen in 3D

Die NASA hat einen bedeutenden Meilenstein in der additiven Fertigung erreicht, indem sie im Rahmen ihres RAMFIRE-Projekts erfolgreich eine neue Raketentriebwerksdüse in 3D gedruckt und getestet hat. RAMFIRE steht für Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution und wird vom Space Technology Mission Directorate (STMD) der NASA finanziert. Das Projekt zielt darauf ab, die additive Fertigung voranzutreiben und neue Antriebssysteme für zukünftige Weltraummissionen der NASA zu entwickeln.

In Zusammenarbeit mit dem Materialentwickler Elementum 3D haben NASA-Ingenieure vom Marshall Space Flight Center ein schweißbares Aluminium namens A6061-RAM2 entwickelt. Diese Aluminiumvariante verfügt über die notwendigen hitzebeständigen Eigenschaften für den Einsatz in Raketentriebwerken. Durch den 3D-Druck der Düse als Einzelstück wird die Herstellungszeit im Vergleich zu herkömmlich hergestellten Düsen, für die bis zu 1,000 einzeln zusammengefügte Teile erforderlich sein können, erheblich verkürzt.

Die 3D-gedruckte RAMFIRE-Düse verfügt über kleine interne Kanäle, um die Düse während des Betriebs zu kühlen und ein Schmelzen zu verhindern. Sein Leichtgewicht ermöglicht die Herstellung hochfester Komponenten und ermöglicht so Weltraummissionen mit schwererer Nutzlast. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die NASA-Initiative „Moon to Mars“, deren Ziel es ist, eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond aufzubauen und schließlich bemannte Missionen zum Mars zu schicken.

Die RAMFIRE-Düse wurde im Marshall East Test Area strengen Heißfeuertests unterzogen, einschließlich verschiedener Brennstoffkonfigurationen. Die Tests haben gezeigt, dass die 3D-gedruckte Düse in anspruchsvollen Weltraumumgebungen effektiv funktionieren und thermischen, strukturellen und Druckbelastungen standhalten kann. Die Düse wird auch kommerziellen Interessengruppen und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, wobei Luft- und Raumfahrtunternehmen die neue Aluminiumlegierung und das 3D-Druckverfahren für verschiedene Anwendungen evaluieren.

Diese Errungenschaft der NASA zeigt den zunehmenden Einsatz der additiven Fertigung bei der Herstellung von Raketentriebwerkskomponenten. Auch andere Unternehmen wie AMCM und Agile Space Industries nutzen 3D-Drucktechnologien zur Herstellung von Brennkammern und wichtigen Raketenteilen. Diese Fortschritte in der additiven Fertigung sind entscheidend für die Zukunft der Weltraumforschung und die Entwicklung fortschrittlicher Antriebssysteme.

