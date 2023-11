Neues gehirnähnliches Computersystem identifiziert handschriftliche Zahlen mit einer Genauigkeit von 93.4 %

Ein aufregender Durchbruch auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz wurde mit der Entwicklung eines gehirnähnlichen Computersystems erzielt, das handgeschriebene Zahlen mit einer beeindruckenden Genauigkeitsrate von 93.4 % erfolgreich identifizieren kann. Dieses experimentelle System, das dem biologischen Gehirn nachempfunden ist, enthält einen einzigartigen Trainingsalgorithmus, der kontinuierliches Echtzeit-Feedback liefert und es so in die Lage versetzt, herkömmliche Batch-Datenverarbeitungsmethoden, die üblicherweise in der KI verwendet werden, zu übertreffen.

Das Besondere an diesem System ist sein Design, das über ein selbstorganisierendes Netzwerk aus Nanodrähten auf Elektroden verfügt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern mit separaten Modulen für Speicher und Verarbeitung integriert dieses gehirnähnliche System diese Fähigkeiten, was zu verbesserten Lernfähigkeiten und höherer Leistung führt. Das Nanodrahtnetzwerk ist in der Lage, komplexe, sich entwickelnde Daten in Echtzeit zu verarbeiten, was es ideal für KI-Anwendungen macht.

Einer der Hauptvorteile dieses gehirnähnlichen Systems ist seine Energieeffizienz. Im Vergleich zu siliziumbasierten KI-Systemen, die erhebliche Mengen an Strom verbrauchen, wird erwartet, dass das Nanodrahtnetzwerk bei ähnlicher Leistung weitaus weniger Strom benötigt. Dies macht es zu einer vielversprechenden Technologie für verschiedene Anwendungen, die auf KI basieren, darunter Robotik, autonome Navigation und das Internet der Dinge.

(Quelle: UCLA)