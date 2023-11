Neue Wege für effiziente maschinelle Intelligenz und Speicheraufgaben

In einer bahnbrechenden Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, haben Forscher der University of Sydney und der University of California den Erfolg eines physikalischen neuronalen Netzwerks nachgewiesen, das „on the fly“ lernt und sich erinnert, ähnlich der Synapsenfunktion des Gehirns. Durch die Nachahmung des Verhaltens von Neuronen bietet das Nanodrahtnetzwerk Potenzial für die Entwicklung energieeffizienter maschineller Intelligenz, die komplexe Lern- und Gedächtnisaufgaben in der realen Welt bewältigen kann.

Nanodrahtnetzwerke bestehen aus winzigen Drähten mit Durchmessern im Milliardstel-Meter-Bereich. Diese Drähte ordnen sich selbst zu Mustern an, die dem beliebten Spiel „Pick Up Sticks“ ähneln und als Simulation neuronaler Netze dienen, die im menschlichen Gehirn vorkommen. Durch den Einsatz einfacher Algorithmen, die auf Änderungen des elektronischen Widerstands reagieren, können diese Netzwerke Gedächtnis- und Lernaufgaben ausführen. Dieses als „resistive Memory Switching“ bekannte Konzept ahmt die Veränderungen der Leitfähigkeit nach, die in den Synapsen unseres Gehirns auftreten.

Der Hauptautor Ruomin Zhu, ein Doktorand am Nano Institute and School of Physics der University of Sydney, erklärt, dass diese Studie zeigt, wie Nanodrahtnetzwerke dynamische Streaming-Daten verarbeiten können. Durch das Erkennen und Speichern von Sequenzen elektrischer Impulse, die Bilder darstellen, stellt das Netzwerk seine Fähigkeit unter Beweis, in Echtzeit zu lernen und sich an sich entwickelnde Informationen anzupassen.

Die betreuende Forscherin Professor Zdenka Kuncic vergleicht die Gedächtnisaufgabe des Netzwerks mit dem Merken einer Telefonnummer. Diese Studie testete auch die Bilderkennungsfähigkeiten des Netzwerks und erreichte eine Erfolgsquote von 93.4 Prozent bei der Identifizierung von Bildern aus der MNIST-Datenbank für handschriftliche Ziffern. Dieser Durchbruch ermöglicht es dem neuronalen Netzwerk, sich ständig ändernde Daten zu lernen und sich daran zu erinnern, wodurch die Notwendigkeit, große Informationsmengen im Speicher zu speichern und Energie zu sparen, umgangen wird.

Die Online-Verarbeitung von Informationen bietet insbesondere beim Umgang mit kontinuierlich gestreamten Daten mehrere Vorteile. Modelle für maschinelles Lernen benötigen eine Anpassungsfähigkeit in Echtzeit, wofür aktuelle künstliche neuronale Netze nicht optimiert sind. Durch die Nutzung der Kapazität des neuronalen Nanodrahtnetzwerks für Online-Lernen haben die Forscher den Weg für zukünftige Fortschritte bei effizienter maschineller Intelligenz und Gedächtnisaufgaben geebnet.

FAQ:

F: Was ist ein Nanodrahtnetzwerk?

A: Ein Nanodrahtnetzwerk ist eine Ansammlung winziger Drähte, die in Mustern angeordnet sind, die neuronale Netzwerke im menschlichen Gehirn nachahmen.

F: Was ist eine resistive Speicherumschaltung?

A: Resistives Gedächtnisschalten bezieht sich auf Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit, die an Verbindungsstellen auftreten, an denen sich Nanodrähte überlappen, ähnlich wie Synapsen in unserem Gehirn funktionieren.

F: Welche Aufgaben wurden in dieser Studie durchgeführt?

A: Das Netzwerk wurde darauf trainiert, Sequenzen elektrischer Impulse zu erkennen und zu speichern, die Bilder darstellen, und erreichte eine Erfolgsquote von 93.4 Prozent bei der korrekten Identifizierung von Testbildern. Es führte auch Gedächtnisaufgaben aus, bei denen es um das Abrufen von Sequenzen mit bis zu acht Ziffern ging.

F: Welchen Vorteil bietet die Online-Verarbeitung von Informationen?

A: Die Online-Verarbeitung von Informationen ermöglicht eine Anpassungsfähigkeit in Echtzeit, was beim Umgang mit sich ständig ändernden Datenströmen von entscheidender Bedeutung ist. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, große Informationsmengen im Speicher zu speichern, wodurch Energie gespart wird.

F: Was sind die möglichen Anwendungen dieser Forschung?

A: Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung effizienter maschineller Intelligenzsysteme, die komplexe Lern- und Gedächtnisaufgaben in der realen Welt bewältigen können.