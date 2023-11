Nanoingenieure nutzen DNA zur Herstellung neuartiger Quasikristalle

Nanoingenieure haben eine bahnbrechende Leistung vollbracht, indem sie mithilfe von DNA und Nanopartikeln Quasikristalle, einzigartig strukturierte Materialien, geschaffen haben. Traditionell weisen Kristalle eine sich wiederholende Struktur auf, während Quasikristalle sich nicht wiederholende Muster aufweisen. Diese atypische Anordnung verleiht Quasikristallen außergewöhnliche Eigenschaften wie unkonventionelles elektronisches Verhalten, ausgeprägte Wärme- und Lichtabsorption sowie Oberflächen mit extremer Härte oder Glätte.

Das Forscherteam der Northwestern University, der University of Michigan und des Zentrums für kooperative Forschung in Biomaterialien in Spanien veröffentlichte seine Ergebnisse in Nature Materials. Die Studie stellt einen bedeutenden Fortschritt im Nanomaterialdesign dar, da sie die Verwendung von DNA als programmierbares Werkzeug für den gezielten Aufbau von Quasikristallen demonstriert.

„Die Existenz von Quasikristallen war jahrzehntelang ein Rätsel, und ihre Entdeckung wurde passenderweise mit einem Nobelpreis ausgezeichnet“, erklärte Chad Mirkin, George B. Rathmann-Professor für Chemie an der Northwestern University und Mitautor der Studie. Er erklärt weiter, dass die Forschung dazu beiträgt, die Bildung von Quasikristallen zu entmystifizieren und gleichzeitig die programmierbare Natur der DNA zu nutzen, um ihren Aufbau zu steuern.

Ingenieure betrachten Nanopartikel als „Designeratome“, da sie ein gewisses Maß an Kontrolle bei der Herstellung synthetischer Materialien bieten. Allerdings stellt es eine Herausforderung dar, Nanopartikel so zu steuern, dass sie sich zu den gewünschten Strukturen zusammenfügen. Durch die Verwendung von DNA-kodierten Strängen, die sich gegenseitig erkennen, gelang es den Forschern, die Nanopartikel erfolgreich so zu programmieren, dass sie einen Quasikristall bilden. Das Team konzentrierte sich auf bipyramidale Formen und fand schließlich heraus, dass zehnseitige fünfeckige Bipyramiden, sogenannte Dekaeder, unter bestimmten Bedingungen Quasikristalle bildeten.

Durch eine Kombination aus theoretischen Vorhersagen und experimenteller Verifizierung mithilfe von Elektronenmikroskopie und Röntgenstreuung gelang es dem Team, mithilfe von Dekaederpartikeln erfolgreich eine Quasikristallstruktur herzustellen. Diese Errungenschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Nanowissenschaft dar und liefert neue Einblicke in die kontrollierte Entwicklung kolloidaler Quasikristalle.

