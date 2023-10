Nanocarriers-Studie zeigt hohe Prävalenz von Antikörpern gegen Polyethylenglykol (PEG) in der deutschen Bevölkerung

Eine aktuelle Studie von Forschern des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung hat Aufschluss über die Prävalenz von Antikörpern gegen Polyethylenglykol (PEG) in der deutschen Bevölkerung gegeben. PEG ist eine häufige Substanz, die in Kosmetika, Lebensmitteln und Medikamenten verwendet wird. Das Vorhandensein von Antikörpern gegen PEG kann die Wirksamkeit medizinischer Therapien mit Nanoträgern erheblich beeinträchtigen.

Ziel der Forscher war es zu untersuchen, inwieweit es in der deutschen Gesellschaft bereits Antikörper gegen PEG gibt und welche Auswirkungen diese auf den Einsatz von Nanoträgern in medizinischen Behandlungen haben könnten. Antikörper werden typischerweise vom Immunsystem produziert, um Virusinfektionen zu bekämpfen. Es wurde jedoch festgestellt, dass sich auch Antikörper gegen PEG entwickeln können, ein Molekül mit relativ einfacher Struktur.

PEG wird in der Medizin als Schutzschicht für nanoskalige Wirkstoffträger eingesetzt und sorgt so für eine längere Zirkulationszeit im Blutkreislauf. Dies ist insbesondere für die Entwicklung von Nanoträgern in der Krebstherapie relevant. Die Studie ergab jedoch, dass sich Antikörper gegen PEG an die beschichteten Nanoträger heften, diese für das Immunsystem sichtbar machen und ihre therapeutische Wirkung behindern.

Das Forschungsteam untersuchte im Jahr 500 über 2019 Blutproben von Patienten. Sie fanden heraus, dass in 83 % der Proben PEG-Antikörper nachweisbar waren. Interessanterweise wurde festgestellt, dass die Konzentration dieser Antikörper umgekehrt proportional zum Alter der getesteten Personen ist, was darauf hindeutet, dass die Prävalenz von Antikörpern möglicherweise durch den jüngsten Anstieg der PEG-Verwendung und die Variation des Immunsystems mit dem Alter beeinflusst wird.

Die Ergebnisse dieser Studie haben erhebliche Auswirkungen auf zukünftige medizinische Therapien mit Nanoträgern. Die Forscher glauben, dass die Therapien möglicherweise angepasst werden müssen, um die Reaktion des Immunsystems auf PEG-Antikörper zu berücksichtigen. Mögliche Modifikationen könnten darin bestehen, PEG durch alternative Substanzen zu ersetzen oder die Wirkstoffmenge entsprechend der Antikörperkonzentration im Blut eines Patienten zu individualisieren.

Weitere Forschungsarbeiten sind geplant, um zu untersuchen, wie Nanoträgertherapien angepasst werden können, um die Herausforderungen zu bewältigen, die Antikörper gegen PEG mit sich bringen. Ziel ist es, innovative Ansätze zu entwickeln, die eine wirksame Arzneimittelabgabe in medizinische Behandlungen gewährleisten.

Insgesamt unterstreicht diese Studie, wie wichtig es ist, die Prävalenz und den Einfluss von Antikörpern gegen PEG bei der Entwicklung von Nanoträgern für medizinische Therapien zu verstehen. Durch die Bewältigung dieser Herausforderungen können Forscher die Wirksamkeit und Sicherheit von Behandlungen auf Nanoträgerbasis verbessern und möglicherweise die Ergebnisse im Gesundheitswesen revolutionieren.

