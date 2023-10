Mysteriöse Explosion erschreckt Anwohner in Melbourne

Anwohner in Melbournes nördlichen Vororten waren verwirrt über ein lautes, explosionsartiges Geräusch, das spät in der Nacht zu hören war. Ein in den sozialen Medien kursierendes Video hielt den Moment fest, als auf einen Lichtblitz kurz vor 9 Uhr ein lauter Knall folgte. Der Vorfall in Doreen veranlasste die Anwohner, die Geräuschquelle zu untersuchen.

Obwohl die Ursache des Lärms weiterhin ungewiss ist, äußerten einige Einheimische die Annahme, dass er durch einen Meteoriten verursacht wurde. Ähnliche Berichte kamen aus anderen Gebieten, darunter Balwyn, Diamond Creek, Doncaster, Fairfield und Hawthorn. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich ein solches Ereignis in der Region ereignet. Bei einem ähnlichen Vorfall im August wurde am viktorianischen Himmel ein von einem lauten Knall begleiteter Lichtball beobachtet, und die Raumfahrtbehörde bestätigte später, dass es sich wahrscheinlich um die Überreste einer russischen Sojus-2-Rakete handelte, die wieder in die Erdatmosphäre eindrang.

Während die Untersuchung dieses jüngsten explosionsartigen Geräuschs weitergeht, sind viele Anwohner über den seltsamen Vorfall verwundert. Das Filmmaterial hat in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt und Diskussionen und Theorien ausgelöst. Die Möglichkeit, dass ein Meteorit oder ein anderes Himmelsobjekt den Lärm verursacht, hat sowohl Einheimische als auch Online-Beobachter in ihren Bann gezogen.

Die Faszination für unerklärliche Phänomene ist keine Seltenheit. Menschen sind oft von Geheimnissen fasziniert, die ihr Verständnis der Welt herausfordern. Es sind Vorfälle wie diese, die uns daran erinnern, wie riesig und unvorhersehbar das Universum sein kann.

Quellen:

– Sonnenaufgang

– Social-Media-Berichte