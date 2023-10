Die miteinander verflochtene Geschichte von Neandertaler und Homo sapiens: Erkenntnisse aus der DNA-Analyse

By

Eine aktuelle Studie von Forschern der Universität Genf (UNIGE) bietet neue Einblicke in die Verteilung der Neandertaler-DNA im heutigen Homo sapiens. Die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie untersucht, wie sich die DNA von Neandertalern im Laufe der letzten 40,000 Jahre im Genom des Homo sapiens verteilt hat.

Die Forschung deckt subtile Unterschiede im Vorkommen der Neandertaler-DNA über verschiedene Zeiträume und geografische Regionen auf und wirft Licht auf die miteinander verflochtene Geschichte dieser beiden Arten. Es ist seit langem bekannt, dass Neandertaler und Homo sapiens sich vermischten, was dazu führte, dass etwa zwei Prozent der DNA Neandertaler-Ursprungs in den Genomen der heutigen Eurasier vorhanden sind.

Die Studie zeigt jedoch, dass dieser Prozentsatz in ganz Eurasien nicht einheitlich ist. Neandertaler-DNA kommt in asiatischen Genomen etwas häufiger vor als in europäischen. Eine Erklärung ist, dass unterschiedliche Auswirkungen der natürlichen Selektion auf Neandertaler-Gene diese Unterschiede zwischen asiatischen und europäischen Populationen verursacht haben könnten.

Eine andere von den UNIGE-Wissenschaftlern vorgeschlagene Theorie legt nahe, dass Migrationsströme ein Schlüsselfaktor für die Verteilung der Neandertaler-DNA sein könnten. Wenn sich eine migrierende Bevölkerung mit einer lokalen Bevölkerung vermischt, nimmt die DNA der lokalen Bevölkerung tendenziell proportional zur Entfernung vom Herkunftsort der migrierenden Gruppe zu.

Um diese Theorie zu testen, nutzten die Forscher eine Datenbank mit über 4,000 Genomen von Individuen aus Eurasien, die 40,000 Jahre zurückreichen. Ihre statistischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass europäische paläolithische Jäger und Sammler im Vergleich zu ihren asiatischen Kollegen einen etwas höheren Anteil an Neandertaler-DNA hatten. Während des neolithischen Übergangs (vor 10,000 bis 5,000 Jahren) kam es jedoch zu einem Rückgang des Anteils der Neandertaler-DNA im europäischen Genom, was zu einem etwas geringeren Anteil als in asiatischen Populationen führte.

Die Ankunft der ersten Bauern aus Anatolien und der Ägäisregion in dieser Zeit, die weniger Neandertaler-DNA trugen, verringerte die Konzentration der Neandertaler-DNA in Europa weiter. Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Evolutionsreise und den Hybridisierungsprozess dieser beiden Arten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration antiker Genomforschung und archäologischer Daten es uns ermöglicht, die komplexe Geschichte von Neandertalern und Homo sapiens zu entschlüsseln. Diese Studie dient als Referenz für zukünftige Studien und kann dabei helfen, genetische Profile zu identifizieren, die vom Durchschnitt abweichen und möglicherweise vorteilhafte oder nachteilige Auswirkungen aufdecken.

Quellen:

- Originaler Artikel: Wissenschaft Fortschritte

– Universität Genf: www.unige.ch/de/uber/mehr-uber-unige/