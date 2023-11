Die mysteriöse Lücke: Atmosphärenverlust und die fehlenden Planeten

By

Eine bahnbrechende Studie, die Daten des ausgedienten Kepler-Weltraumteleskops der NASA nutzte, hat Licht auf eines der faszinierendsten Geheimnisse des Universums geworfen: das Fehlen von Exoplaneten, die 1.5 bis 2 Mal so groß wie die Erde sind. Unter der Leitung von Jessie Christiansen vom Caltech/IPAC untersucht die Forschung die Gründe für diese eigenartige Lücke und deckt einen unerwarteten Schuldigen auf – den atmosphärischen Verlust.

„Exoplaneten-Wissenschaftler verfügen mittlerweile über genügend Daten, um sagen zu können, dass diese Lücke kein Zufall ist. Es passiert etwas, das Planeten daran hindert, diese Größe zu erreichen und/oder beizubehalten“, erklärte Christiansen.

Die Studie schlägt zwei Hauptmechanismen vor, die für diesen atmosphärischen Verlust verantwortlich sind: kerngetriebener Massenverlust und Photoverdampfung. Kerngetriebener Massenverlust tritt auf, wenn der heiße Kern eines Planeten im Laufe der Zeit seine Atmosphäre allmählich wegdrückt. Bei der Photoverdampfung hingegen entzieht die intensive Strahlung des Wirtssterns eines Planeten dessen Atmosphäre, vergleichbar mit einem kosmischen Haartrockner, der einen Eiswürfel schmilzt.

Um diese Mechanismen zu untersuchen, konzentrierte sich Christiansens Team auf die Sternhaufen Praesepe und Hyades, die im kosmischen Vergleich für ihre relative Jugend bekannt sind. In diesen Sternhaufen umkreisten fast 100 % der Sterne noch Sub-Neptun-Planeten oder Planetenkandidaten, während ältere Sternhaufen nur eine Retentionsrate von 25 % für Sub-Neptun-Planeten aufwiesen. Diese Ergebnisse widersprechen früheren Annahmen, dass Photoverdampfung eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Exoplaneten spielte.

Die Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass der kerngetriebene Massenverlust die Hauptursache für die beobachtete Größenlücke ist. Bisher glaubten Astronomen, dass der atmosphärische Verlust hauptsächlich durch Photoverdunstung in den frühen Stadien der Exoplanetenentwicklung erfolgte. Die bemerkenswerte atmosphärische Retention in jüngeren Sternhaufen wie Praesepe und Hyades offenbart eine andere Erzählung.

Obwohl diese Studie einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis von Exoplaneten darstellt, ist sie nur ein Teil eines größeren kosmischen Puzzles. Christiansen betont, dass laufende Forschungen und zukünftige Studien diese Erkenntnisse weiter erforschen und testen und weitere Einblicke in die Geheimnisse des Universums liefern werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist das Kepler-Weltraumteleskop?

Das Kepler-Weltraumteleskop war eine NASA-Mission zur Entdeckung von Exoplaneten, also Planeten, die Sterne außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen. Es war von 2009 bis 2018 in Betrieb und lieferte entscheidende Daten für das Verständnis der Eigenschaften und Verteilung von Exoplaneten.

2. Was ist atmosphärischer Verlust?

Unter Atmosphärenverlust versteht man den Prozess, durch den ein Planet im Laufe der Zeit seine Atmosphäre verliert. Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, beispielsweise auf Strahlung aus dem Kern des Planeten oder auf intensive Strahlung seines Muttersterns.

3. Was sind Sub-Neptune?

Sub-Neptune sind eine Art Exoplaneten, die kleiner als Neptun, aber größer als die Erde sind. Sie zeichnen sich durch ihre gasförmige Zusammensetzung aus und kommen häufig in den bewohnbaren Zonen ihrer Muttersterne vor.

4. Was ist der Unterschied zwischen kerngetriebenem Massenverlust und Photoverdampfung?

Kerngetriebener Massenverlust tritt auf, wenn der heiße Kern eines Planeten im Laufe der Zeit seine Atmosphäre allmählich wegdrückt. Photoverdunstung hingegen ist der Prozess, bei dem die Atmosphäre eines Planeten durch die intensive Strahlung seines Muttersterns zerstört wird.

