Wissenschaftler entdecken, wie die Edelmetalle der Erde nahe an der Oberfläche bleiben

Wissenschaftler haben den Grund herausgefunden, warum Edelmetalle wie Gold, Platin und Palladium in der Nähe der Erdoberfläche gefunden werden, obwohl ihre Dichte darauf hindeutet, dass sie bis ins Erdinnere hätten versinken sollen. Forscher haben herausgefunden, dass diese Metalle in halbgeschmolzenem Gestein eingeschlossen wurden, nachdem riesige Weltraumgesteine ​​mit der Erde kollidierten. Das Vorhandensein dieser Edelmetalle in der Nähe der Oberfläche hat Wissenschaftlern lange Zeit ein Rätsel gestellt, aber es wird angenommen, dass sie kurz nach der Entstehung des Planeten bei Einschlägen mit großen Weltraumgesteinen auf der Erde landeten. Anstatt jedoch in den Kern zu sinken, sickerten diese Metalle durch den Erdmantel und wurden im erstarrenden Gestein eingeschlossen, sodass sie nahe der Oberfläche verbleiben konnten.

In einer aktuellen Studie simulierten Wissenschaftler antike Einschläge auf der frühen Erde, um zu verstehen, warum diese Edelmetalle nicht bis ins Erdinnere sanken. Sie fanden heraus, dass bei der Kollision eines riesigen Weltraumgesteins, möglicherweise so groß wie der Mond, mit der Erde ein Ozean aus geschmolzenem Magma entstand, der in den Erdmantel eindrang. Unter diesem Magma-Ozean befand sich eine Region aus halb geschmolzenem, halb festem Gestein. Die Metalle des Impaktors drangen nach und nach in diesen halbgeschmolzenen Bereich ein und vermischten sich mit dem Mantel. Anstatt direkt zum Kern zu sinken, verfestigte sich der mit Metall durchsetzte Mantel und fing dabei Metallfragmente ein.

Im Laufe von Milliarden von Jahren wurden diese Metalle durch die Aufwirbelung und Konvektion im Erdmantel näher an die Erdkruste gebracht und so für den Bergbau zugänglich gemacht. Diese Entdeckung wirft Licht auf den Ursprung und die Häufigkeit von Edelmetallen auf der Erde und erklärt, wie sie in die Nähe der Oberfläche gelangten. Darüber hinaus ist es möglich, dass diese metallreichen Regionen im Erdmantel auch heute noch in seismischen Bildern des Erdinneren sichtbar sind.

Weitere Forschungen könnten die Simulation ähnlicher Auswirkungen auf andere terrestrische Planeten wie Mars oder Venus umfassen, um zu verstehen, wie dieser Prozess auf verschiedenen Welten ablaufen würde. Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die geologischen Prozesse, die unseren Planeten und die Verteilung von Edelmetallen geformt haben.

Quellen:

– Tagungsband der National Academy of Sciences