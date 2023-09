Mysteriöse Ultrahochenergiequelle von Astronomen untersucht

By

Ein Team von Astronomen der University of Maryland und der Michigan Technological University hat eine Studie durchgeführt, um eine mysteriöse ultrahochenergetische Gammastrahlenquelle namens LHAASO J2108+5157 zu untersuchen. Diese Gammastrahlenquellen mit Photonenenergien über 0.1 PeV werden als Ultrahochenergie-Gammastrahlenquellen (UHE) klassifiziert. Die wahre Natur dieser Quellen ist noch nicht vollständig geklärt, weshalb Astronomen ständig nach neuen Objekten dieser Art suchen, um mehr über sie zu erfahren.

Das von Sajan Kumar von der University of Maryland geleitete Team konzentrierte seine Studie auf LHAASO J2108+5157, eine punktförmige Quelle, die mit einer etwa 10,700 Lichtjahre entfernten Molekülwolke verbunden ist. Frühere Beobachtungen hatten keine Gegenstücke dieser Quelle im Röntgenbereich identifiziert, was es schwierig machte, den Ursprung ihrer Gammastrahlungsemissionen zu bestimmen. Kumars Team nutzte das Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) und das High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC), um LHAASO J2108+5157 zu beobachten und weitere Informationen über seine UHE-Gammastrahlenemissionen zu sammeln.

Die Beobachtungen ergaben keine signifikante Emission in der Nähe der Position von LHAASO J2108+5157. Die Spektralanalyse der Region um die Quelle ergab, dass die Emission mit früheren Studien übereinstimmt und wahrscheinlich einen leptonischen Ursprung hat. Die Entdeckung einer neuen Molekülwolke in der Nähe von LHAASO J2108+5157 liefert jedoch zusätzliche Einblicke in den Ursprung der beobachteten Gammastrahlenemission. Die Astronomen kamen zu dem Schluss, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Gammastrahlen durch den hadronischen Kanal erzeugt werden, wobei die Molekülwolke das Hauptziel für die kosmischen Strahlenteilchen ist, die von nicht identifizierten PeVatrons beschleunigt werden.

Weitere Beobachtungen und Analysen sind erforderlich, um die Natur von LHAASO J2108+5157 vollständig zu verstehen. Die Forscher vermuten, dass zukünftige Beobachtungen mit dem Cherenkov Telescope Array (CTA) und Analysen im Röntgenband erforderlich sind, um weitere Einblicke in diese mysteriöse Ultrahochenergiequelle zu gewinnen.

