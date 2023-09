Hochenergetische Elektronen aus dem Magnetschweif der Erde erzeugen möglicherweise Wasser auf dem Mond

By

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass hochenergetische Elektronen im Plasma rund um die Erde auf dem Mond Wasser erzeugen. Diese neue Entdeckung könnte wertvolle Einblicke in die Verteilung des Wassers auf der Mondoberfläche liefern, insbesondere in dauerhaft schattigen Regionen, die nie Sonnenlicht erhalten. Das Verständnis der Wasserverteilung auf dem Mond ist entscheidend für die Untersuchung seiner Entwicklung und die Planung zukünftiger bemannter Missionen. Wasser kann von Astronauten zur Ernährung gesammelt und auch in Treibstoff für die weitere Erforschung des Weltraums umgewandelt werden.

Die vom Wissenschaftler Shuai Li von der University of Hawaii in Mānoa geleitete Forschung bringt die Wasserbildung auf dem Mond mit der magnetischen Blase der Erde, der sogenannten Magnetosphäre, in Verbindung. Die Magnetosphäre fungiert als Schutzschild und schützt die Erde vor energiereichen Teilchen im Sonnenwind. Wenn der Sonnenwind mit der Magnetosphäre interagiert, erzeugt er auf der Nachtseite der Erde einen langen magnetischen Schweif, den sogenannten Magnetschweif. Innerhalb dieses Magnetschweifs bilden hochenergetische Elektronen und Ionen eine Plasmaschicht.

Während der Mond die Erde umkreist, passiert er diesen Magnetschweif, der ihn vor geladenen Teilchen schützt und dennoch Licht auf die Mondoberfläche gelangen lässt. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass der Mond, wenn er sich außerhalb des Magnetschweifs befindet, vom Sonnenwind bombardiert wird und kleine Mengen Wasser entstehen. Es wurde jedoch erwartet, dass die Wasserbildung im Inneren des Magnetschweifs aufgrund des Fehlens von Sonnenwindprotonen deutlich zurückgehen würde.

Anhand der vom Moon Mineralogy Mapper auf der Raumsonde Chandrayaan 1 gesammelten Daten fanden Li und sein Team heraus, dass die Wasserbildung im Magnetschweif der Erde der ähnelt, wenn sich der Mond außerhalb des Magnetschweifs befindet. Dies deutet darauf hin, dass es innerhalb des Magnetschweifs zusätzliche Prozesse oder Wasserquellen gibt, die nicht direkt mit der Implantation des Sonnenwinds zusammenhängen. Das Team entdeckte, dass hochenergetische Elektronen im Magnetschweif ähnliche Effekte hervorrufen wie Ionen im Sonnenwind.

Dieser Befund stützt frühere Untersuchungen von Li, die zeigten, dass Sauerstoff im Magnetschweif Eisen in den Polarregionen des Mondes rostet. Es betont die tiefe Verbindung zwischen Erde und Mond. Das Team wird weiterhin die Plasmaumgebung rund um den Mond untersuchen und den Wassergehalt an den Mondpolen während verschiedener Phasen des Durchgangs des Mondes durch den Magnetschweif untersuchen.

Diese Forschung ist im Rahmen des Artemis-Programms, dessen Ziel es ist, bis 2026 Menschen zum Mond zurückzubringen, von wesentlicher Bedeutung. Die gemachten Entdeckungen werden zu einer besseren Planung und Vorbereitung für ausgedehnte Missionen zur Mondoberfläche und darüber hinaus beitragen.

Quelle:

– Space.com (Originalartikel)