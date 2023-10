Wissenschaftler aus Japan und Frankreich haben eine faszinierende Entdeckung gemacht: Rund um Merkur wurden Chorwellen entdeckt. Chorwellen, die wie das Zwitschern und Pfeifen von Vögeln klingen, wurden bereits auf der Erde, auf Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun beobachtet. Da es sich bei Merkur jedoch um einen kargen Planeten ohne Atmosphäre und einem schwachen Magnetfeld handelt, waren solche Wellen nicht zu erwarten. Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die magnetische Umgebung um Merkur und die Bildung planetarer Magnetfelder durch den Sonnenwind.

Das Magnetfeld des Merkur ist im Vergleich zu anderen Planeten relativ schwach und er wird aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur Sonne ständig von Strahlung und dem Sonnenwind bombardiert. Doch trotz seiner unwirtlichen Bedingungen birgt Merkur einige Geheimnisse in sich. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Merkur seine eigene einzigartige Art von Polarlichtern besitzt. Zuvor stellten Wissenschaftler die Existenz von Chorwellen auf Merkur auf. Chorwellen entstehen, wenn energiereiche Elektronen in der Magnetosphäre eines Planeten gefangen werden und Wellen im Plasma erzeugen.

Die Entdeckung von Chorwellen um Merkur erfolgte mit dem MIO-Instrument im Rahmen der Mercury-Mission BepiColombo. Obwohl sich das Instrument noch nicht im Orbit um Merkur befindet, lieferten Vorbeiflüge am Planeten in den Jahren 2021 und 2022 wertvolle Daten. Die Beobachtungen ergaben, dass die Chorwellen nur in einer bestimmten Region der Magnetosphäre des Merkur, dem sogenannten Morgendämmerungssektor, vorhanden waren. Die Forscher führten Modellierungen und Simulationen durch und stellten fest, dass die Energieübertragung von Elektronen auf elektromagnetische Wellen in dieser Region effizienter ist, was zur Erzeugung der Pfeifgeräusche führt.

Weitere Untersuchungen und Analysen sind erforderlich, um diese Chorwellen und ihre Eigenschaften vollständig zu verstehen. Die aus diesen ersten Entdeckungen gewonnenen Daten werden bei der Planung detaillierter Untersuchungen helfen, wann das MIO-Instrument voraussichtlich bis 2025 den Merkur umkreisen wird. Vergleiche zwischen Erde und Merkur werden dabei helfen, die Ähnlichkeiten und Unterschiede in den raumzeitlichen Eigenschaften elektronengetriebener Systeme aufzudecken Chorwellen.

Die Forscher betonen, dass diese Studie den Weg für zukünftige Untersuchungen ebnet, um den Einfluss des Sonnenwinds auf die magnetisierte Umgebung von Planeten in unserem Sonnensystem zu untersuchen. Die Ergebnisse könnten auch zu unserem Verständnis von Exoplaneten und ihren Wechselwirkungen mit Sternwinden beitragen. Die Forschung wurde in Nature Astronomy veröffentlicht.

