Neue Entdeckung: Blattohrmäuse gedeihen in den extremen Anden

Wissenschaftler aus Argentinien, Chile, Bolivien und den Vereinigten Staaten haben in der rauen Umgebung der Anden eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Sie haben mumifizierte Blattohrmäuse, bekannt als Phyllotis vaccarum, in Höhen über 6,000 Metern (19,685 Fuß) im Atacama-Plateau in Chile und Argentinien gefunden. Dieser Befund bestätigt, dass diese Mäuse die am höchsten lebenden Säugetiere der Welt sind, wie in einer kürzlich in Current Biology veröffentlichten Studie berichtet wird.

Die Blattohrmaus kommt typischerweise in tieferen Lagen der Anden vor, sogar auf Meereshöhe. Im Jahr 2020 wurde jedoch eine lebende Maus auf dem Gipfel des Llullaillaco registriert, einem Vulkan mit einer Höhe von 6,739 Metern (etwa 22,110 Fuß), was sie zum höchsten lebenden Säugetier aller Zeiten macht. Ermutigt durch diese Entdeckung begab sich das Team auf Expeditionen zu 21 verschiedenen Vulkanen auf der Suche nach weiteren Beweisen. Sie fanden 13 mumifizierte Mäuse auf den Vulkanen Salín, Púlar und Copiapó.

Die Bedingungen in solch extremen Höhenlagen in den Anden sind unwirtlich. Die Temperaturen können bis zu minus 40 Grad Celsius (minus 40 Grad Fahrenheit) erreichen, wobei die Vegetation Hunderte Meter unter den Berggipfeln liegt. Die Mäuse haben sich an diese rauen Bedingungen angepasst, indem sie im Wesentlichen zu gefriergetrockneten Mumien wurden und ihren Körper auf natürliche Weise konservierten. Ohne Fressfeinde haben die Mäuse in diesen Umgebungen eine bessere Chance auf Mumifizierung.

Mithilfe der Radiokarbondatierung schätzten die Forscher das Alter der Mumien ab, wobei die ältesten nicht älter als 350 Jahre waren. Frühere Theorien besagten, dass die Mäuse in Inka-Ritualen verwendet wurden, aber das Alter der Mumien schließt diese Möglichkeit aus. Das Team untersucht derzeit 31 lebend gefangene Mäuse, darunter die Rekordmaus, um zu verstehen, wie sie unter solch extremen Bedingungen überleben können. Sie analysieren auch den Darminhalt der Mäuse, um ihre Ernährung zu bestimmen.

Eine Theorie besagt, dass die Mäuse Flechten fressen, eine Kombination aus Pilzen und Algen, die auch von arktischen Säugetieren gefressen werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Pflanzenfragmente, kleine Insekten und andere Ressourcen vom Wind auf die Berggipfel getragen werden. Diese Entdeckungen stellen frühere Annahmen über die Grenzen des Überlebens von Säugetieren in hochgelegenen Umgebungen in Frage.

Das Leben hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, selbst unter extremsten Bedingungen einen Weg zu finden. Weitere Forschungen zu diesen Blattohrmäusen werden wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie sich diese winzigen Säugetiere an ihren anspruchsvollen Lebensraum in den Anden angepasst haben.

FAQ

F: Welches ist das am höchsten lebende Säugetier der Welt?

A: Die Blattohrmaus, bekannt als Phyllotis vaccarum, ist das am höchsten lebende Säugetier der Welt, wie Wissenschaftler in den Anden entdeckt haben.

F: Wo wurden die mumifizierten Mäuse gefunden?

A: Die mumifizierten Mäuse wurden in Höhen über 6,000 Metern (19,685 Fuß) auf dem Atacama-Plateau in Chile und Argentinien gefunden.

F: Wie haben sich die Mäuse an die extremen Bedingungen angepasst?

A: Die Mäuse wurden im Wesentlichen zu gefriergetrockneten Mumien und konservierten ihren Körper auf natürliche Weise in der rauen Umgebung der Anden.

F: Welche Theorien gibt es über die Ernährung der Mäuse?

A: Eine Theorie besagt, dass die Mäuse Flechten fressen, eine Kombination aus Pilzen und Algen. Eine andere Theorie besagt, dass Pflanzenfragmente, kleine Insekten und andere Ressourcen vom Wind auf die Berggipfel getragen werden.

F: Wie alt sind die Mumien?

A: Radiokarbondatierungen deuten darauf hin, dass die ältesten Mumien nicht älter als 350 Jahre sind, während einige möglicherweise erst kürzlich gestorben sind.