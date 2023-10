Neue Studie liefert Einblicke in die geheimnisvollen Hügel von Arrokoth

By

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Forschern des Southwest Research Institute (SwRI) hat Licht auf die einzigartigen Hügel geworfen, die die Oberfläche des transneptunischen Objekts 486958 Arrokoth bedecken. Dieses eigenartige Objekt, auch bekannt als Ultima Thule, wurde 2019 von der Raumsonde New Horizons der NASA besucht und ist damit das am weitesten von der Erde entfernte Objekt, das jemals von einer Raumsonde besucht wurde.

Arrokoth, ein kaltes Objekt des klassischen Kuipergürtels, hat eine seltsame Sanduhrform und ungewöhnliche Hügelstrukturen auf seiner Oberfläche. Die neue Studie legt nahe, dass diese Hügel wahrscheinlich einen gemeinsamen Ursprung haben und möglicherweise als „Bausteine“ dienen, die Einblicke in die Entstehung von Planetesimalen liefern können.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Alan Stern, dem Hauptforscher der New Horizons-Mission, identifizierte ein Dutzend Hügel auf Arrokoths größerem Lappen, Wenu, die in Größe, Form, Färbung und Reflexionsvermögen ähnlich sind. Darüber hinaus wurden drei weitere Hügel auf Arrokoths kleinerem Lappen Weeyo entdeckt.

Dr. Will Grundy, ein Co-Ermittler der New Horizons-Mission, verglich die Hügel mit der Oberfläche einer Himbeere, die aus kleineren Untereinheiten besteht. Die Ergebnisse des Teams legen nahe, dass die Geologie von Arrokoth mit einem Modell der Planetesimalbildung übereinstimmt, das als Strömungsinstabilität bezeichnet wird. Dieses Modell geht davon aus, dass sich Partikel, die in einer Gasscheibe umkreisen, schließlich zu Klumpen konzentrieren, die aufgrund der erhöhten Umlaufgeschwindigkeit mit der Zeit wachsen.

Durch die Untersuchung der Größe der Arrokoth-Hügel hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis der Entstehung von Planetesimalen zu erlangen. Die Erkenntnisse aus dieser Studie könnten auch für zukünftige Missionen wertvoll sein, etwa für die Raumsonde Lucy der NASA und das Comet Vision Program der Europäischen Weltraumorganisation, das ähnliche Objekte erforschen wird.

Weitere Untersuchungen und Vergleiche mit anderen Planetesimalen werden dabei helfen, festzustellen, ob auf diesen Weltraumobjekten ähnliche Entstehungsprozesse stattgefunden haben. Das Team präsentierte seine Ergebnisse auf dem Treffen der Abteilung für Planetenwissenschaften der American Astronomical Society und veröffentlichte einen Artikel im Planetary Science Journal.

Quellen:

– „Neue Studie enthüllt Einblicke in die ungewöhnlichen Hügel auf Arrokoth“ – Southwest Research Institute

– „Die Eigenschaften und der Ursprung der großen Hügel des Kuipergürtelobjekts Arrokoth“ – Planetary Science Journal