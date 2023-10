Lauter Knall in Melbourne, vermutlich Meteoriteneintritt in die Atmosphäre

Zusammenfassung: Es wird vermutet, dass ein lauter und mysteriöser Knall, der die Bewohner eines Vororts von Melbourne schockierte, durch einen Meteoriten verursacht wurde, der in die Erdatmosphäre eindrang. Der Vorfall, der sich in Doreen ereignete, veranlasste viele Einheimische, Videos aufzunehmen und ihre Erfahrungen in den sozialen Medien zu teilen. Während einige über ein astronomisches Ereignis spekulierten, haben sich die Behörden noch nicht zu seinem Ursprung geäußert. Die Wissenschaftsexpertin Dr. Gail Isles von der RMIT University vermutete, dass es sich um einen Meteor handeln könnte, der möglicherweise mit dem anhaltenden Meteorschauer der Perseiden in Zusammenhang steht. Sie erwähnte jedoch auch die Möglichkeit, dass es sich um ein Fragment einer Navigationssatellitenrakete handelte, die vom russischen Kosmodrom Plesetsk aus gestartet wurde. Bei einem ähnlichen Vorfall im August beobachteten Einwohner von Victoria einen Lichtball am Nachthimmel und hörten einen lauten Knall, der später von der australischen Raumfahrtbehörde als Weltraumschrott einer russischen Sojus-2-Rakete bestätigt wurde.

Die Bewohner von Doreen, einem Vorort von Melbourne, waren von einem plötzlichen explosionsartigen Geräusch überrascht, das sich am Mittwoch gegen 9 Uhr ereignete. Von Anwohnern aufgenommene Videos zeigten einen Lichtblitz, gefolgt von einem lauten Geräusch, das einer Explosion ähnelte. Auf Social-Media-Plattformen kam es zu Spekulationen, als Anwohner ihre Erfahrungen austauschten und die Ursache der massiven Explosion in Frage stellten.

Während die Behörden noch keine Erklärung vorgelegt haben, vermutete Dr. Gail Isles, eine Wissenschaftsexpertin der RMIT-Universität, dass das Geräusch auf einen Meteor zurückzuführen sein könnte, der in die Erdatmosphäre eindringt. Sie brachte es mit dem anhaltenden Perseiden-Meteorschauer in Verbindung, der am kommenden Wochenende seinen Höhepunkt erreichen wird. Allerdings räumte Dr. Isles auch die Möglichkeit ein, dass der Boom möglicherweise durch ein Fragment einer Navigationssatellitenrakete verursacht wurde, die vom russischen Kosmodrom Plesetsk aus gestartet wurde.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich ein solcher Vorfall in Victoria ereignet. Bei einem früheren Vorfall im August beobachteten Anwohner einen Lichtball, der begleitet von einem lauten Knall durch den Nachthimmel flog. Später wurde von der australischen Raumfahrtbehörde bestätigt, dass das Ereignis durch Weltraumschrott einer russischen Sojus-2-Rakete verursacht wurde, der wieder in die Erdatmosphäre eindrang.

