Ein mysteriöser Fleck entpuppt sich als parasitäre Wurmkolonie

Eine mysteriöse Kreatur, die der Unterwasserfotograf Ryo Minemizu entdeckt hat, wurde endlich identifiziert. Ursprünglich wurde angenommen, dass es sich um eine Qualle handelt, in Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine Kolonie von 1,020 parasitären Würmern, die als Trematoden bekannt sind. Trematoden haben komplexe Lebenszyklen und benötigen oft mehrere Wirte, um ihren Fortpflanzungsprozess abzuschließen. Die in Okinawa, Japan, gesichtete Kreatur bestand aus zwei Arten von Cercarien, den Larvenformen von Trematoden. Die Cercarien bilden eine quallenähnliche Ansammlung, wobei größere „Seeleute“ und kleinere „Passagiere“ in einer dichten Gruppe zusammengehalten werden. Diese einzigartige quallenähnliche Form hilft den Parasiten, sich fortzubewegen, und erhöht möglicherweise ihre Chancen, von ihren Endwirten gefressen zu werden.

Die Forscher, die die Kreatur untersucht haben, glauben, dass die Nachahmung der Bewegungen kleiner Planktonwürmer ihre Wahrscheinlichkeit erhöht, verzehrt zu werden. Dieses Verhalten ist bei Trematoden weit verbreitet, und einige Arten haben sogar lange Schwänze entwickelt, um ihre Beute noch besser nachzuahmen. Die Zusammenballung der Wurmlarven zu einer Qualle dient auch dazu, dass eine größere Anzahl von Parasiten mit einem Zug verschluckt werden kann. Die Forscher vermuten, dass dieser Fall von Polymorphismus, bei dem unterschiedliche Formen innerhalb einer einzelnen Art existieren, bei parasitischen Plattwürmern selten vorkommt.

Das endgültige Schicksal der größeren „Seemanns“-Würmer bleibt ein Rätsel. Während die kleineren Passagiere über gut entwickelte Penetrationsdrüsen verfügen, um in das Wirtsgewebe einzudringen, fehlen den Seeleuten solche Organe. Es ist nicht bekannt, ob die Seeleute sich selbst opfern, um die Passagiere zu transportieren, oder ob sie einen großen Fortpflanzungsvorgang im Verdauungssystem des Wirts durchführen. Weitere Forschung ist erforderlich, um die ganze Geschichte dieser eigenartigen parasitären Wurmkolonie aufzudecken.

Die Entdeckung dieses mysteriösen Klumpens erinnert daran, dass das Meer viele Geheimnisse birgt und der Schein trügt. Einige scheinbar harmlose Lebewesen erweisen sich als komplexe und faszinierende Beispiele evolutionärer Anpassungen.

