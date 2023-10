Astronauten stoßen bei Weltraumspaziergang auf seltsames Phänomen

By

Während eines kürzlichen Weltraumspaziergangs außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) wurden die Kosmonauten Oleg Kononenko und Nikolai Chub mit einem unerwarteten und mysteriösen Phänomen konfrontiert. Der Zweck ihres Weltraumspaziergangs bestand darin, einen undichten Kühler am Nauka-Modul, einem Mehrzwecklabor an Bord der ISS, zu reparieren. Was sie jedoch bei ihrer Inspektion entdeckten, machte sie ratlos.

Als Kononenko die Kühlerplatte sorgfältig untersuchte, bemerkte er eine Reihe von Löchern mit ungewöhnlich gleichmäßigen Kanten. Diese Löcher schienen durch die Platte gebohrt worden zu sein und waren zufällig verstreut. Die Kosmonauten meldeten den Fund der Moskauer Missionskontrolle und gaben an, dass es zahlreiche Löcher gebe, die chaotisch angeordnet seien.

Zusätzlich zu den eigenartigen Löchern stießen die Kosmonauten in der Nähe des Kühlers auch auf eine Lache flüssigen Kühlmittels. Die Flüssigkeit wurde als wachsender „Klumpen“ beschrieben und musste sorgfältig eingedämmt werden, um eine Kontamination innerhalb der ISS zu verhindern. Kononenkos Halteseil wurde sogar kontaminiert, sodass es im Weltraum entsorgt werden musste.

Der betreffende Kühler diente als Backup zur Regulierung der Temperatur im Inneren des Nauka-Moduls. Um das Leck zu beheben, schlossen Kononenko und Chub mehrere Ventile, um den Kühler von der Ammoniakversorgung abzuschneiden. Es wird angenommen, dass sich der „Klecks“ aus restlichem Ammoniak gebildet hat, das während des Ventilschließvorgangs gestört wurde.

Russische Ingenieure werden nun die von den Kosmonauten gesammelten Daten analysieren, um die Ursache des Lecks zu ermitteln und eine Lösung zu entwickeln. Eine der offenen Fragen ist der Ursprung der mysteriösen Löcher in der Kühlerverkleidung.

Während Vorfälle wie diese für Astronauten eine Herausforderung darstellen, verdeutlichen sie auch die Bedeutung ihrer Arbeit für die Aufrechterhaltung der Integrität und Sicherheit der Raumstation. Während die Erforschung und Forschung im Weltraum weitergeht, ist es von entscheidender Bedeutung, eventuell auftretende Anomalien anzugehen und zu verstehen, um das Wohlergehen der Astronauten und den Erfolg zukünftiger Missionen sicherzustellen.

