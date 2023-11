Neue Einblicke in die Ursprünge der mysteriösen Kleckse der Erde

By

Eine bahnbrechende Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, hat neues Licht auf die faszinierenden Ursprünge der mysteriösen, kontinentgroßen Klumpen geworfen, die tief im Inneren der Erde entdeckt wurden. Geophysiker sind seit langem von diesen rätselhaften Strukturen unter dem afrikanischen Kontinent und dem Pazifischen Ozean fasziniert. Während frühere Forschungen auf ihre Existenz hingewiesen haben, liefert diese aktuelle Studie unter der Leitung von Caltech-Forschern eine fesselnde Erklärung für ihren Ursprung.

Ursprünglich als Large Low-Velocity Provinces (LLVPs) bekannt, sind diese Blobs kolossal groß und jeweils doppelt so groß wie der Mond. Was sie auszeichnet, ist ihre Zusammensetzung, die sich deutlich vom umgebenden Mantel unterscheidet. Aber was könnte diese seltsamen Formationen hervorgebracht haben?

Die Studie schlägt eine fundierte Theorie vor: Diese LLVPs könnten Überreste eines alten Planeten sein, der vor Milliarden von Jahren heftig mit der Erde kollidierte und zur Entstehung unseres eigenen Mondes führte. Der katastrophale Einschlag hat nicht nur den Mond geformt, sondern auch diese massiven Klumpen als bleibendes Erbe des kosmischen Ereignisses hinterlassen.

Durch die Analyse seismischer Daten und die Durchführung umfangreicher Computersimulationen konnten die Forscher die Bedingungen rund um die Mondentstehung nachbilden. Die Ergebnisse zeigten eine bemerkenswerte Parallele zwischen der Entstehung des Mondes und der Präsenz der LLVPs tief im Inneren unseres Planeten.

Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet unzählige Möglichkeiten für die zukünftige Forschung. Es bietet eine neue Perspektive auf die Vergangenheit der Erde und bietet einen Einblick in die chaotische Geschichte unseres Sonnensystems. Darüber hinaus wirft es interessante Fragen zur Natur und Zusammensetzung dieser Klumpen und ihrer möglichen Rolle bei der Gestaltung unseres Planeten auf.

