Junge Sterne wurden trotz aller Erwartungen in der Nähe des zentralen Schwarzen Lochs der Milchstraße gefunden

By

Die Entdeckung einer Ansammlung junger Sterne in der Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße gibt Astronomen seit Jahrzehnten Rätsel auf. Laut einer aktuellen Studie sind diese jungen Sterne, bekannt als IRS13, nur etwa 100,000 Jahre alt, viel jünger als angesichts der unwirtlichen Bedingungen in der Nähe des Schwarzen Lochs erwartet.

Forscher des Instituts für Astrophysik der Universität zu Köln haben IRS13 untersucht, um das Geheimnis zu lüften, wie diese jungen Sterne in einer solch abweisenden Umgebung entstanden sind. Sie glauben, dass sich die Sterne zunächst in den galaktischen Vororten befunden haben könnten, bevor sie näher an das galaktische Zentrum wanderten und von der Anziehungskraft des Schwarzen Lochs gefangen wurden.

Als der IRS13-Cluster eingezogen wurde, erzeugte er einen Bugstoß, eine Ansammlung von Material, das bei seinem Durchgang durch das interstellare Medium entsteht. Dieser Bugstoß stimulierte dann die Bildung weiterer Sterne und trug so zur Anwesenheit junger entstehender Sterne im Haufen bei.

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat auch das galaktische Zentrum beobachtet und Anzeichen von Wassereis in der Nähe von IRS13 entdeckt. Dies dient als weiterer Beweis für das Vorhandensein staubiger, neu entstehender Sterne in der Region. Astronomen hoffen, dass zukünftige Beobachtungen des JWST zusätzliche Einblicke in IRS13 liefern und dabei helfen, das Rätsel der jungen Sterne im Kern der Milchstraße zu lösen.

Quellen:

– Das Astronomische Journal