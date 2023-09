Das Geheimnis der Feenkreise erweitert sich: Künstliche Intelligenz identifiziert sie in 15 Ländern

Die Ursprünge von Feenkreisen, runden Scheiben aus karger Erde, faszinieren Wissenschaftler seit langem. Bisher wurden diese Kreise nur in der Namib-Wüste im südlichen Afrika und im australischen Outback gefunden. Eine neue Studie mit künstlicher Intelligenz (KI) hat jedoch an Hunderten von Orten in 15 Ländern auf drei Kontinenten Vegetationsmuster identifiziert, die Feenkreisen ähneln, was darauf hindeutet, dass dieses Phänomen weiter verbreitet ist als bisher angenommen. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie analysierte hochauflösende Satellitenbilder von trockenen Ökosystemen auf der ganzen Welt, um nach Mustern zu suchen, die an Feenkreise erinnern. Das in der Studie verwendete neuronale Netzwerk wurde durch die Analyse von Bildern aus Namibia und Australien darauf trainiert, Feenkreise zu erkennen.

Die Studie identifizierte 263 Trockengebiete, die kreisförmige Muster aufwiesen, die Feenkreisen ähnelten. Diese Standorte wurden in ganz Afrika, Madagaskar, Mittelwestasien sowie Zentral- und Südwestaustralien gefunden. Allerdings erfüllten nicht alle dieser Muster die Kriterien, um als Feenkreise zu gelten, wie sie von Dr. Stephan Getzin, einem Forscher an der Universität Göttingen, definiert wurden. Feenkreise zeichnen sich durch ein stark geordnetes, räumlich periodisches Muster aus, das in den identifizierten Mustern nicht vollständig vorhanden war.

Die Studie lieferte auch Einblicke in die Umweltbedingungen, die mit der Bildung von Feenkreisen verbunden sind. Die Muster traten am wahrscheinlichsten in sehr trockenen, sandigen Böden auf, die stark alkalisch und arm an Stickstoff waren. Es wurde festgestellt, dass diese Muster eine Rolle bei der Stabilisierung von Ökosystemen und der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Störungen spielen.

Die Ausweitung der Sichtungen von Feenkreisen und der Einsatz von KI zu ihrer Identifizierung bieten neue Möglichkeiten für die Erforschung ihrer Ursprünge und Entstehungsmechanismen. Auch wenn die genauen Ursachen von Ort zu Ort unterschiedlich sein können, trägt diese Studie zu einem besseren Verständnis dieser mysteriösen Naturphänomene bei.

Quellen:

– CNN: Link zum Artikel auf der CNN-Website“ (ersetzen Sie den Link durch die tatsächliche URL)

– Proceedings of the National Academy of Sciences: Link zur in der Zeitschrift veröffentlichten Studie (ersetzen Sie den Link durch die tatsächliche URL)