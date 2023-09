Das globale Geheimnis der Feenkreise endlich gelöst

By

Seltsame kreisförmige Flecken, sogenannte „Feenkreise“, faszinieren Wissenschaftler seit Jahren. Diese rätselhaften Muster aus kargem Boden, umgeben von Vegetationsringen, werden seit langem in Namibia und Australien beobachtet, aber eine aktuelle Studie hat ergeben, dass sie auch an 250 Orten in 15 Ländern vorkommen.

Wissenschaftler der Universidad de Alicante (UA) in Spanien nutzten künstliche Intelligenz, um Satellitenbilder zu analysieren und 263 Standorte zu identifizieren, die Muster aufweisen, die Feenkreisen ähneln. Diese Entdeckung erweitert unser Verständnis der globalen Verbreitung von Feenkreisen und zeigt, dass sie weitaus häufiger vorkommen als bisher angenommen.

Regionen wie die Sahelzone, die Westsahara, das Horn von Afrika, Madagaskar, Südwestasien und Zentralaustralien sind die Heimat dieser mysteriösen Formationen. Der Co-Autor der Studie, Emilio Guirado, betont die Bedeutung der Analyse der Auswirkungen von Feenkreisen auf Ökosysteme und der Identifizierung der Umweltfaktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen.

Die Forschung ergab, dass bestimmte Boden- und Klimaeigenschaften, darunter ein niedriger Stickstoffgehalt und ein durchschnittlicher Niederschlag von weniger als 200 mm/Jahr, mit dem Vorhandensein von Feenkreisen verbunden sind. Darüber hinaus spielen Faktoren wie Albedo (Reflexionsvermögen) und der Zustand von Grundwasserleitern eine Rolle bei ihrer Entstehung.

Einer der Autoren der Studie, Jaime Martínez-Valderrama, betont die potenzielle Bedrohung für Feenkreise durch die übermäßige Nutzung von Grundwasser in Trockengebieten. Die Studie legt auch nahe, dass diese Muster auf dem Boden als Indikatoren für die Verschlechterung des Ökosystems dienen und durch die anhaltende Klimakrise beeinflusst werden könnten.

Darüber hinaus haben die Forscher einen globalen Atlas der Feenkreise und eine Datenbank erstellt, die bei der Untersuchung der Widerstandsfähigkeit dieser Vegetationsmuster gegenüber Klimawandel und anderen Störungen helfen können.

Die Studie wirft Licht auf die mysteriösen Feenkreise, entschlüsselt ihre globale Präsenz und trägt zu unserem Verständnis ihrer Entstehung und ökologischen Bedeutung bei.

Quellen:

„Seltsame Kreise, sogenannte Feenkreise, die über die trockenen Gebiete Namibias und Australiens verteilt sind, wurden mittlerweile in 15 Ländern kartiert“ – Universidad de Alicante (UA)