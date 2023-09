Kartierung der mysteriösen Feenkreise auf der ganzen Welt

By

Eine neue Studie hat ergeben, dass mysteriöse kreisförmige Flecken, sogenannte „Feenkreise“, nicht nur in Namibia und Australien, sondern auch an 250 Orten in 15 verschiedenen Ländern vorhanden sind. Wissenschaftler sind seit Jahrzehnten von diesen rätselhaften Mustern aus nacktem Boden, umgeben von Vegetationsringen, verwirrt, und es wurden mehrere Theorien vorgeschlagen, um ihre Entstehung zu erklären.

Mithilfe künstlicher Intelligenz zur Analyse von Satellitenbildern haben Forscher weltweit 263 Standorte identifiziert, an denen ähnliche Muster beobachtet wurden. Diese Entdeckung legt nahe, dass Feenkreise weitaus häufiger vorkommen als bisher angenommen und sich über ihre ursprünglich bekannten Standorte hinaus ausdehnen.

Die in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, die Ursachen und die ökologische Bedeutung dieser Vegetationsmuster zu verstehen. Laut Co-Autor Emilio Guirado ist die Analyse der Auswirkungen von Feenkreisen auf Ökosysteme und die Identifizierung der Umweltfaktoren, die ihre Verbreitung bestimmen, von entscheidender Bedeutung.

Die Forschung ergab, dass bestimmte Kombinationen von Boden- und Klimaeigenschaften, wie niedriger Stickstoffgehalt und durchschnittliche Niederschlagsmenge unter 200 mm/Jahr, mit dem Vorhandensein von Feenkreisen verbunden sind. Darüber hinaus wurden in dieser Studie Faktoren wie Albedo und der Zustand von Grundwasserleitern berücksichtigt, die bisher nicht berücksichtigt wurden.

Die Studie betont die möglichen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten, insbesondere der Grundwasserentnahme, auf die Bildung von Feenkreisen. Eine massive Nutzung des Grundwassers in Trockengebieten kann diese einzigartigen Muster stören.

Die Ergebnisse werfen nicht nur Licht auf die weltweite Verbreitung von Feenkreisen, sondern bieten auch Möglichkeiten für weitere Forschung. Die Studie legt nahe, dass diese Muster auf dem Boden als Indikatoren für die Verschlechterung des Ökosystems infolge der anhaltenden Klimakrise dienen könnten.

Die Forscher haben außerdem einen globalen Atlas der Feenkreise und eine Datenbank erstellt, die bei der Untersuchung der Widerstandsfähigkeit dieser Vegetationsmuster gegenüber Klimawandel und anderen Störungen hilfreich sein könnten.

Insgesamt bringt uns diese Studie der Lösung des Geheimnisses der Feenkreise und dem Verständnis ihrer ökologischen Bedeutung auf globaler Ebene einen Schritt näher.

