Seltsame „Feenkreise“ in 15 Ländern kartiert: Studie

Forscher haben herausgefunden, dass mysteriöse kreisförmige Flecken, die als „Feenkreise“ bekannt sind, nicht nur auf Namibia und Australien beschränkt sind, sondern an 250 Orten in 15 Ländern vorkommen. Diese kargen, von Vegetationsringen umgebenen Bodenflächen geben Wissenschaftlern seit Jahren Rätsel auf. Zur Erklärung ihrer Entstehung wurden mehrere Theorien vorgeschlagen, das globale Ausmaß dieses Phänomens war jedoch bisher unbekannt.

Die in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie nutzte künstliche Intelligenz zur Analyse von Satellitenbildern und identifizierte 263 Standorte, an denen Feenkreismuster beobachtet wurden. Diese Flecken wurden in Regionen wie der Sahelzone, der Westsahara, dem Horn von Afrika, Madagaskar, Südwestasien und Zentralaustralien gefunden, was darauf hindeutet, dass Feenkreise häufiger vorkommen als bisher angenommen.

Forscher entdeckten, dass bestimmte Boden- und Klimaeigenschaften, darunter ein niedriger Stickstoffgehalt und ein durchschnittlicher Niederschlag von weniger als 200 mm/Jahr, mit dem Vorhandensein von Feenkreisen verbunden sind. Diese Kreise dienen in trockenen Regionen auch als zusätzliche Wasserquelle, da das Regenwasser zu den umliegenden Gräsern fließt.

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Feenkreise Indikatoren für die Verschlechterung des Ökosystems aufgrund des Klimawandels sein könnten. Darüber hinaus eröffnet die Forschung die Möglichkeit, die Widerstandsfähigkeit dieser Vegetationsmuster gegenüber Klimawandel und anderen Störungen zu untersuchen.

Die Forscher haben einen globalen Atlas der Feenkreise und eine Datenbank erstellt, die für weitere Forschungen genutzt werden kann. Diese neuen Informationen werden zu einem besseren Verständnis der Ursachen dieser Formationen und ihrer ökologischen Bedeutung beitragen.

Quellen:

– Universidad de Alicante (UA), Spanien

– PNAS-Journal