Astronomen entdecken zum ersten Mal einen mysteriösen dunklen Fleck auf Neptun

Astronomen haben mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) einen großen dunklen Fleck in der Neptunatmosphäre beobachtet. Dies ist das erste Mal, dass ein dunkler Fleck auf dem Planeten von der Erde aus beobachtet wurde. Der Fleck wird von einem kleineren hellen Fleck begleitet, was das Rätsel um diese Merkmale noch verstärkt.

Dunkle Flecken kommen in der Atmosphäre von Riesenplaneten häufig vor, wobei der Große Rote Fleck auf Jupiter der bekannteste ist. Dunkle Flecken auf Neptun sind jedoch schwer zu entdecken und nur von kurzer Dauer. Diese jüngste Entdeckung liefert zusätzliche Hinweise auf ihre Herkunft.

Die von Patrick Irwin von der Universität Oxford geleitete Studie nutzte Daten des VLT, um die Natur dunkler Flecken auf Neptun zu untersuchen. Frühere Theorien deuteten darauf hin, dass diese Flecken durch eine Lichtung in den Wolken verursacht wurden, doch die Beobachtungen schlossen diese Möglichkeit aus. Stattdessen fanden die Forscher heraus, dass dunkle Flecken wahrscheinlich das Ergebnis der Verdunkelung von Luftpartikeln in einer Schicht unterhalb der sichtbaren Dunstschicht sind, da sich Eis und Dunst in Neptuns Atmosphäre vermischen.

Zu diesen Erkenntnissen konnten die Forscher gelangen, nachdem die NASA und das Hubble-Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumorganisation mehrere dunkle Flecken in Neptuns Atmosphäre entdeckt hatten. Mithilfe des Multi Unit Spectroscopic Explorer (Muse)-Instruments des VLT konnten sie das reflektierte Sonnenlicht von Neptun und seinem Fleck detaillierter untersuchen. Dadurch konnten sie die Höhe bestimmen, in der sich der dunkle Fleck in der Atmosphäre befindet, und Einblicke in die chemische Zusammensetzung der verschiedenen Atmosphärenschichten gewinnen.

Darüber hinaus brachten die Beobachtungen einen überraschenden Befund zutage – einen seltenen, tiefen, hellen Wolkentyp, der noch nie zuvor identifiziert worden war. Diese Wolke erschien neben dem Hauptdunklen Fleck und befand sich auf derselben Höhe in der Atmosphäre. Dies deutet darauf hin, dass es sich im Vergleich zu den kleinen Begleitwolken aus Methaneis in großer Höhe, die zuvor beobachtet wurden, um ein völlig neues Merkmal handelt.

Diese bahnbrechende Entdeckung erweitert nicht nur unser Verständnis der atmosphärischen Dynamik von Neptun, sondern zeigt auch die bemerkenswerten Fortschritte in der Technologie, die es Astronomen ermöglichen, diese fernen Planeten von der Erde aus zu beobachten.

Quellen:

– Nina Massey, PA-Wissenschaftskorrespondentin

– Naturastronomie (Publikation)