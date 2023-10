MXene- und MBene-Verbindungen: Selektive Kohlendioxidabscheidung

MXene- und MBene-Verbindungen, bei denen es sich um zweidimensionale Materialien mit einer Dicke von nur wenigen Atomen handelt, haben das Potenzial, eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der Auswirkungen der globalen Erwärmung zu spielen. Diese Verbindungen verfügen über eine große Oberfläche und sind daher in der Lage, Kohlendioxidmoleküle aus der Atmosphäre wirksam zu absorbieren. Durch die sichere Bindung von Kohlendioxid könnten MXenes und MBenes möglicherweise dazu beitragen, die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels zu verringern.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Chem veröffentlichten Studie untersucht Professorin Mihri Ozkan zusammen mit ihren Co-Autoren das Potenzial von MXenes und MBenes in Technologien zur Kohlenstoffabscheidung. Diese zweidimensionalen Materialien können so konstruiert werden, dass sie Kohlendioxid selektiv einfangen. Ihre hohe Selektivität ist auf einen Prozess zurückzuführen, der als Interlayer Distance Engineering bezeichnet wird. Darüber hinaus sind MXene und MBene mechanisch stabil und behalten ihre strukturelle Integrität auch nach mehreren Zyklen der Kohlenstoffbindung und -freisetzung.

Angesichts des kontinuierlichen Anstiegs der vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen haben Technologien zur Kohlenstoffabscheidung höchste Priorität erlangt. Steigende globale Temperaturen aufgrund dieser Emissionen führen zu Unwettern, Dürren, Ernteausfällen, Migration und politischer Instabilität. Um diese Auswirkungen abzumildern, sind dringend Maßnahmen zur Reduzierung der COXNUMX-Emissionen erforderlich.

Wissenschaftler der Drexel University entdeckten MXenes und MBenes Anfang der 2010er Jahre. MXene ist eine anorganische Verbindung, die aus atomar dünnen Schichten von Übergangsmetallcarbiden, -nitriden oder -carbonitriden besteht. MBene hingegen sind dimensionale Übergangsmetallboride aus Bor. Diese Verbindungen können durch chemische Ätztechniken hergestellt werden und besitzen Kristallgitter mit sich wiederholenden orthorhombischen und hexagonalen Strukturen.

Obwohl MXenes und MBenes ein vielversprechendes Potenzial für Geräte zur Kohlenstoffabscheidung bieten, gibt es noch technische Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Wissenschaftler müssen Lösungen für synthesebedingte Herausforderungen in der Großserienproduktion finden, wie etwa ungleichmäßige Mischung, Temperaturgradienten und Probleme bei der Wärmeübertragung. Diese Hindernisse können jedoch durch die Ausweitung der Nassätzmethoden oder die Entwicklung neuer Methoden überwunden werden.

Der Einsatz von MXenes und MBenes in Kombination mit bestehenden Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, wie sie beispielsweise von Climework AS entwickelt wurden, hat das Potenzial, den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre erheblich zu senken. Diese Verbindungen können zur sicheren und langfristigen Speicherung von Kohlendioxid beitragen und so zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen.

