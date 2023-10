Elon Musk prognostiziert eine unbemannte Mission zum Mars innerhalb von vier Jahren

Der Milliardär und SpaceX-Gründer Elon Musk hat seine Prognose bekannt gegeben, dass das Raumschiff innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre eine unbemannte Mission zum Mars durchführen könnte. Diese Aussage machte Musk während einer Grundsatzrede auf dem Internationalen Astronautischen Kongress, der per Videokonferenz in Baku, Aserbaidschan, stattfand.

Trotz der jüngsten Herausforderungen, mit denen das Starship-Programm von SpaceX konfrontiert war, zeigte sich Musk optimistisch hinsichtlich des bevorstehenden Testflugs des riesigen wiederverwendbaren Raketensystems. Er erwähnte, dass die Testlandung auf dem Mars innerhalb der nächsten vier Jahre eine gute Chance auf Erfolg habe. Musk teilte seine Gedanken mit Clay Mowry, dem Präsidenten der International Astronautical Federation.

Das Starship-Programm wurde nach seinem ersten und einzigen Start am 20. April von der US-amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) geprüft. Obwohl der Start zu einer Explosion führte und die Umlaufbahn nicht erreichte, betrachtete SpaceX ihn aufgrund der wertvollen Daten als erfolgreich während des Testfluges erworben.

Die FAA verhängte eine Sperre für die Starts von SpaceX und leitete eine Untersuchung ein, die zu einer Liste von 63 Korrekturmaßnahmen führte. Zu diesen Maßnahmen gehören die Neugestaltung der Fahrzeughardware, die Einführung von Modifikationen an der Startrampe zur Verbesserung der Robustheit, verstärkte Überprüfungen des Designprozesses, zusätzliche Analysen und Tests von Sicherheitssystemen sowie die Anwendung strengerer Änderungskontrollpraktiken.

SpaceX hat aktiv an der Umsetzung dieser Korrekturmaßnahmen gearbeitet. Das Unternehmen hat über 1,000 Änderungen am Starship vorgenommen, darunter auch am Design des Raumschiffs selbst. Eine wesentliche Verbesserung ist die geplante Zündung der Triebwerke der zweiten Stufe, während sie während des zweiten Fluges noch am Booster befestigt sind.

Musk betonte die Effizienz dieses Ansatzes aus physikalischer Sicht und erklärte, dass es darum gehe, die Oberseite des Boosters mit den Triebwerken der zweiten Stufe zu sprengen. Angesichts der zahlreichen implementierten Updates und Verbesserungen ist Elon Musk weiterhin zuversichtlich, dass das Raumschiff in naher Zukunft den Mars erreichen kann.

