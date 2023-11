Neue Quantencomputertechnologie soll die Bewertung des Hochwasserrisikos verbessern

Aufgrund des Klimawandels kommt es immer häufiger zu katastrophalen Überschwemmungen, was für Gemeinden auf der ganzen Welt eine große Herausforderung darstellt. Die Anpassung an diese neue Klimarealität erfordert innovative Lösungen, und ein Unternehmen, das bei der Bewältigung dieser Herausforderung an vorderster Front steht, ist Multiverse Computing, ein Quantensoftwareunternehmen mit Sitz in Spanien.

In einer bahnbrechenden Zusammenarbeit hat Multiverse Computing mit Oxford Quantum Circuits (OQC) im Vereinigten Königreich und Moody's Analytics in den USA zusammengearbeitet, um Quantencomputertechnologie für die Bewertung des Hochwasserrisikos zu nutzen. Mit einer Finanzierung von 100,056 £ von Innovate UK möchte das spanische Startup genauere und effizientere Vorhersagemodelle zur Bewertung von Überschwemmungsrisiken entwickeln.

Herkömmliche Methoden der Hochwassermodellierung waren durch die rechnerischen Herausforderungen bei der Durchführung von Simulationen über große Gebiete in hoher Auflösung eingeschränkt. Quantencomputing bietet jedoch vielversprechende Möglichkeiten für Fortschritte auf diesem Gebiet. Durch den Einsatz von Quantenmaschinellem Lernen (QML) und der Entwicklung von Emulatoren als Alternativen zu physikbasierten Modellen wollen Multiverse Computing und seine Partner die Genauigkeit und Wirksamkeit der Hochwasserrisikobewertung verbessern.

„Mit der Quantencomputertechnologie haben wir das Potenzial, die Bewertung des Hochwasserrisikos zu revolutionieren“, sagte Sergio Gago, Moody's Managing Director für Quantum und GenAI. Auch Enrique Lizaso Olmos, der Gründer und CEO von Multiverse Computing, glaubt, dass ein Quantenansatz erheblich zu den Bemühungen zur Anpassung an den Klimawandel beitragen könnte.

Als Hauptauftragnehmer wird Multiverse Computing für die Entwicklung von Software und Quantenalgorithmen verantwortlich sein, während OQC die notwendige Quantenhardware bereitstellen wird. Moody's wird Branchenexpertise, Daten und Einblicke in die Recheneffizienz einbringen. Diese gemeinsame Anstrengung hat einen Platz in Phase 1 des Quantum Catalyst Fund-Wettbewerbs gesichert und wird bei Erfolg im nächsten Jahr mit einem Budget von 2 Mio. £ in Phase 1.2 übergehen.

Das britische Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten wird der erste Kunde sein, der diese Lösung testet, mit dem Ziel, sich besser an extreme Wetterereignisse anzupassen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Angesichts geschätzter jährlicher Verluste von über 700 Mio. GBP aufgrund von Überschwemmungen im Landesinneren besteht ein dringender Bedarf an verbesserten Instrumenten und Strategien zur Bewertung des Hochwasserrisikos.

Der Klimawandel hatte bereits weltweit verheerende Auswirkungen, wie die jüngsten Überschwemmungen in Deutschland, Belgien und Zentralgriechenland zeigten. Angesichts dieser Ereignisse war es noch nie so wichtig, fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz und Quantencomputing zu nutzen, um die Folgen von Überschwemmungen abzumildern und zu verhindern.

