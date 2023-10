Einwohner von New Hampshire werden Zeuge zweier Sonnenfinsternisse

Einwohner von New Hampshire werden in den kommenden Monaten nicht nur die Möglichkeit haben, Zeuge einer, sondern gleich zweier Sonnenfinsternisse zu werden. Am 14. Oktober 2023 wird es eine partielle Sonnenfinsternis geben, gefolgt von einer totalen Sonnenfinsternis am 8. April 2024. Außerordentliche Professoren der University of New Hampshire, Amy Keesee und John S. Gianforte, zusammen mit Lori Harnois, der Direktorin der Abteilung für Reise- und Tourismusentwicklung, besprechen Sie diese bevorstehenden Veranstaltungen.

Eine Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne gerät und einen Schatten auf die Erde wirft. Diese Ausrichtung erfolgt, wenn sich Mond, Sonne und Erde in derselben Ebene befinden. Der Mond verdeckt zumindest einen Teil der Sonne, was zu einer Sonnenfinsternis führt. Die Oktoberfinsternis wird eine partielle Sonnenfinsternis sein, die in New Hampshire sichtbar ist. Allerdings wird es sich bei der Aprilfinsternis um eine totale Sonnenfinsternis handeln, bei der der Mond für einen bestimmten Zeitraum das gesamte Sonnenlicht vollständig blockiert. Der Verlauf dieser Finsternisse wird unterschiedlich sein: Die Oktoberfinsternis verläuft durch den westlichen Teil der Vereinigten Staaten und die Aprilfinsternis durch den nördlichen Teil von New Hampshire.

Um diese Finsternisse sicher zu betrachten, gibt es zwei empfohlene Methoden. Die erste besteht darin, einen Lochprojektor zu verwenden, bei dem ein mit Aluminiumfolie bedecktes Stück Pappe mit Lochblende vor die Sonne gelegt wird und ihr Bild auf eine Plakatwand projiziert. Die zweite Methode besteht darin, eine Sonnenfinsternisbrille zu verwenden, die einen direkten Blick auf die Sonne während der Teilphasen der Sonnenfinsternis ermöglicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der direkte Blick auf die Sonne nur während der totalen Sonnenfinsternis sicher ist, wenn der Mond die Sonne vollständig bedeckt. Ansonsten muss die Brille getragen werden.

Die bevorstehenden Sonnenfinsternisse bieten den Bewohnern von New Hampshire eine einzigartige Gelegenheit, diese atemberaubenden Himmelsereignisse aus erster Hand mitzuerleben. Markieren Sie also Ihren Kalender und bereiten Sie sich darauf vor, diese Naturwunder am Himmel sicher zu betrachten.

Quelle: The State We're In – University of New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois