Zusammenfassung: Forscher des Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrums Frankfurt (SBiK-F) haben ein Entscheidungshilfetool entwickelt, das bei der Auswahl von Schutzgebieten hilft, um das Ziel zu erreichen, mindestens 30 % der Land- und Meeresflächen als Naturschutzgebiete auszuweisen 2030. Das Tool ermöglicht die Gewichtung und den Vergleich verschiedener Schutzziele auf globaler Ebene und hilft Entscheidungsträgern dabei, die Gebiete zu priorisieren, die für die Biodiversitätsziele am vorteilhaftesten sind. Der Auswahlprozess für Schutzgebiete ist komplex, da sie mehrere Ziele wie Klimaschutz und Erhalt der Artenvielfalt erfüllen müssen, was zu Konflikten zwischen verschiedenen Interessengruppen führen kann. Das von den Forschern entwickelte Tool bietet einen flexiblen und transparenten Ansatz zur Auswahl von Schutzgebieten auf der Grundlage mehrerer Ziele und zeigt Synergien und Zielkonflikte auf. Mithilfe dieses Tools können Entscheidungsträger transparente und fundierte Entscheidungen darüber treffen, welche Gebiete für den Schutz priorisiert werden sollen. Die Forscher hoffen, dass ihr Tool dazu beitragen wird, den Erhalt der Artenvielfalt und den Klimaschutz voranzutreiben, indem es bei der Auswahl und Gestaltung von Schutzgebieten hilft. Diese Forschung unterstützt die Ziele, die während der Weltnaturkonferenz im Dezember 2022 festgelegt wurden.

Quellen: Alke Voskamp et al., Utilizing multi-objektive Decision Support Tools for Protected Area Selection, One Earth (2023). DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.009

