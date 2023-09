Parasit kontrolliert Ameisenverhalten mit Temperaturschalter

Forscher der Universität Kopenhagen haben herausgefunden, dass der Leberegel, ein parasitärer Wurm, der Ameisen infiziert, über einen einzigartigen „Ein/Aus“-Schalter verfügt, der das Verhalten seines Wirts verändert. Der Schalter wird durch die Temperatur aktiviert, wobei der parasitäre Wurm das Verhalten der Ameise nur dann manipuliert, wenn die Temperatur niedrig ist. Die in der Fachzeitschrift Behavioral Ecology veröffentlichte Studie beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen Parasiten und ihren Wirten.

Parasiten, die das Verhalten ihrer Wirte kontrollieren und manipulieren, sind in der Natur bekannt. Cordyceps, eine Familie zombifizierender parasitärer Pilze, ist ein Paradebeispiel. Diese Pilze infizieren verschiedene Insektenarten, verändern deren Verhalten und führen letztendlich zu einer eigenen Fortpflanzung. Der Leberegel hat eine ähnliche Fähigkeit, seinen Wirt zu manipulieren, aber diese neue Forschung zeigt, wie wichtig die Temperatur für die Aktivierung dieses Verhaltens ist.

Wenn Leberegel Ameisen infizieren, verstecken sich die meisten von ihnen im Hinterleib der Ameise, geschützt durch eine Kapsel. Ein Leberegel heftet sich an das Gehirn der Ameise und zwingt die Ameise, ihre Mandibeln auf einen Grashalm zu klemmen. Dadurch wird die Ameise so positioniert, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von grasenden Säugetieren gefressen wird. Die Schutzkapsel löst sich im Darm des neuen Wirts auf und die Leberegel gelangen in die Leber. Der am Gehirn der Ameise befestigte Zufallsgenerator opfert sich selbst, was den anderen Parasiten zugute kommt.

Die überlebenden Leberegel ernähren sich vom Blut des Wirts, werden erwachsene Tiere und legen Eier. Diese Eier werden mit dem Kot des Wirts ausgeschieden, der von Schnecken gefressen wird. Die Schnecken husten dann die Larvenwürmer zusammen mit Schleim aus und locken so Ameisen an, die die Larven fressen, wodurch der Zyklus fortgesetzt wird.

Frühere Laborstudien von einem der Forscher, Brian Lund Fredensborg, hatten gezeigt, dass infizierte Ameisen bei heißeren Temperaturen weniger wahrscheinlich ein Blatt beißen. Um dies weiter zu untersuchen, beobachteten die Forscher infizierte Ameisen in freier Wildbahn und überwachten dabei Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Ergebnisse bestätigten die Laborergebnisse und zeigten, dass sich infizierte Ameisen bei kühleren Temperaturen eher an der Spitze von Grashalmen festsetzen und bei steigenden Temperaturen ihren Biss freigeben.

Das Verständnis, wie Parasiten ihre Wirte manipulieren, ist entscheidend für das Verständnis der Artenvielfalt und der komplexen Beziehungen zwischen Arten. Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung der Temperatur bei der Auslösung solcher Manipulationen und liefert neue Erkenntnisse über das Verhalten parasitierter Ameisen in ihren natürlichen Lebensräumen.

Definitionen:

– Lanzettenleberegel: Ein parasitärer Wurm, der verschiedene Wirte infiziert, darunter Schnecken, Ameisen und grasende Säugetiere.

– Parasitismus: Eine Beziehung zwischen zwei Organismen, bei der einer auf Kosten des anderen profitiert.

– Verhaltensökologie: Eine wissenschaftliche Zeitschrift, die Forschungsergebnisse zum Verhalten von Tieren in Bezug auf ihre Umwelt veröffentlicht.

Quelle: Universität Kopenhagen